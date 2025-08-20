Tras irrumpir en instalaciones eléctricas: Ministerio Público anuncia imputación de dos hombres

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público en el estado Carabobo imputa a dos hombres que sustraen cableado eléctrico de varias instalaciones.

De acuerdo con la información suministrada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, los individuos fueron identificados como Oswaldo Aguilar y Yervinson Navas.

¿Qué se conoce sobre el hurto de cableado?

Los implicados tenían en su poder la cantidad de 25 kilogramos de cobre procesado.

Además, disponían de tres transformadores, pertenecientes a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Los agentes de seguridad detuvieron a los dos hombres en flagrancia mientras robaban tres transformadores en el campo de sóftbol del sector Cafetal, en Montalbán.

Los organismos de seguridad investigan a los individuos, quienes supuestamente planeaban vender el cobre en Colombia para viajar a ese país.

La captura fue un trabajo conjunto entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía del Estado.

La rápida denuncia y el operativo coordinado permitieron a los funcionarios capturar a los responsables y recuperar los transformadores desmantelados y el cobre.

Un problema que afecta a toda la población

El hurto de cableado eléctrico causa fallas en el servicio y deja sin luz a varias comunidades.

La industria se ha visto afectada en gran medida por esta situación. Las autoridades investigan si más personas se involucran en estos hechos.

Ambos delictivos serán procesados de acuerdo a lo establecido por la ley.

