¡Por venganza! Sujeto difundía videos íntimos de su expareja por Facebook: así se enteró la víctima

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a Ronaldo Antonio Gil Campos (19) por la difusión de videos íntimos sin el consentimiento de su ex pareja.

El director del organismo de seguridad, Douglas Rico, detalló en su cuenta de Instagram, que la detención se llevó a cabo en el sector La Cordillera, parroquia San Carlos, municipio Colón, estado Zulia, luego de la denuncia que realizó la víctima.

“La denunciante, manifestó que recibió mensajes a través de la plataforma de Facebook donde le hacían referencia a la publicación de varios videos donde la víctima aparecía sosteniendo un encuentro íntimo con su expareja”, explicó Rico.

Por ello, los funcionarios de la Delegación Municipal San Carlos del Zulia, realizaron las investigaciones técnicas y científicas, determinando que Giol Campos, se había encargado de la difusión masiva de dicho material.

Publicación que realizó “como venganza contra la afectada, por cuanto esta no deseaba continuar la relación sentimental que había sostenido”.

Ronaldo Antonio Gil Campos está a la orden del Ministerio Público.