Arrestan a una madre en Texas por pasarse de tiempo en una reunión escolar: además deberá pagar esta multa

La Policía de Estados Unidos (EEUU) detuvo a Maribel Gardea, una madre y activista comunitaria, durante una reunión de la junta del Distrito Escolar Independiente (ISD, por sus siglas en inglés) de Edgewood, en Texas.

De acuerdo con el portal La Opinión, el motivo de la detención es por haber excedido su tiempo asignado en la reunión de la junta sobre preocupaciones relacionadas con el acoso, la seguridad y los problemas de comunicación en las escuelas de Edgewood.

Un agente de policía del Distrito Escolar Independiente de Edgewood la escoltó fuera de la reunión y la llevó al Departamento de Policía del Distrito Escolar Independiente de Edgewood.

Afirman que la activista se tardó porque presentó sus comentarios tanto en inglés como en español.

Padres preocupados la siguieron, porque siguen exigiendo cambios en el distrito escolar.

Acusaciones con la madre

Los registros de la cárcel indican que Maribel Gardea ha sido acusada de allanamiento de morada, alteración de una reunión o procesión y resistencia al arresto y estuvo detenida en la cárcel del condado de Bexar donde le fijaron una fianza de 9,000 dólares.

La madre y activista fue liberada por la policía recientemente.

Padres preocupados

Los representantes presentaron una petición de rendición de cuentas al Distrito Escolar Independiente de Edgewood por recibir una calificación de “D” por quinto año consecutivo.

Los padres presentes en la reunión afirmaron que la calificación es “inaceptable” y que esperaban presentar sus inquietudes ante la junta del distrito escolar.

