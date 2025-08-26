Polémica en EE.UU: ¿Por qué Tesla aumenta el precio del Cybertruck a pesar de las quejas de los clientes?

Suscríbete a nuestros canales

El Cybertruck de Tesla vuelve a generar polémica. La compañía decidió aumentar en 15.000 dólares el precio de su modelo más caro, la versión Cyberbeast, que ahora cuesta 114.990 dólares.

El alza incluye el nuevo “Paquete Luxe”, con conducción autónoma supervisada y acceso gratuito a la red de carga rápida Supercharger, destaca New York Post.

Sin embargo, el movimiento ocurre en medio de ventas mediocres, fuertes descuentos y decenas de miles de vehículos retirados del mercado, lo que acrecienta las dudas sobre el futuro de la camioneta futurista.

Un precio que rompe la promesa de Musk

El alza es vista como una señal de que Tesla se ha alejado por completo de la promesa original de Elon Musk, quien en 2019 habló de un modelo base de 40.000 dólares.

Cuando el vehículo finalmente salió al mercado en 2023, su precio mínimo ya era de 60.990 dólares. Con el reciente incremento, el modelo tope de gama cuesta casi tres veces más que lo que Musk había anunciado.

La estrategia contrasta con lo que hacen sus principales competidores. Tanto el Ford F-150 Lightning como el Chevrolet Silverado EV ofrecen configuraciones de entrada más accesibles, una ventaja en un mercado que se ha vuelto mucho más competitivo.

En paralelo, Tesla ha tenido que ofrecer descuentos de hasta 10.000 dólares en unidades del Cybertruck que se acumulan en inventario sin venderse.

Ventas bajas y problemas de calidad

Los datos de retiros del mercado reflejan la magnitud de los problemas. En marzo, Tesla anunció la reparación de 46.000 Cybertrucks fabricados desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2025, una cifra que revela entregas muy por debajo de las ambiciosas metas de Musk, quien prometió llegar a 125.000 unidades anuales y hasta 250.000 en 2025.

El debut del Cybertruck ha estado marcado por retrasos, fallas técnicas y un diseño polarizador que, aunque atrajo cientos de miles de pedidos anticipados, no logró traducirse en ventas sostenidas.

El “camión del futuro” de Musk enfrenta hoy un presente mucho más complicado: precios más altos, calidad cuestionada y una demanda que sigue en picada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube