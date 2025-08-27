Robotaxis contra taxistas: Nueva York al borde de una huelga histórica

Suscríbete a nuestros canales

La Federación de Taxistas de Nueva York emitió una fuerte advertencia a la gobernadora Kathy Hochul, al alcalde Eric Adams y a los legisladores locales.

La alerta es sobre la inminente paralización de la ciudad si no detienen de inmediato la operación de robotaxis, específicamente los vehículos autónomos de Waymo.

Según Telemundo Nueva York, estos robotaxis comenzaron sus pruebas este lunes, lo que generó el descontento de los profesionales.

Una amenaza

Fernando Mateo, portavoz de la Federación, describió estos vehículos como "un cáncer que hay que erradicar".

También señaló que la implementación de esta tecnología podría amenazar el empleo de 200 000 taxistas, incluyendo a los que operan taxis amarillos, y afectar a un millón de personas que dependen de estos ingresos.

Mateo enfatizó que la llegada de Waymo a la ciudad es inaceptable y advirtió que si las autoridades no actúan, los taxistas dejarán de trabajar en los cinco condados, lo que impactará gravemente el transporte en la metrópoli.

Permisos

La empresa, parte de Alphabet, recibió permisos para operar en modo de prueba en áreas de Manhattan y Brooklyn.

En estas zonas los vehículos autónomos deberán contar con un conductor capacitado a bordo, de acuerdo con la legislación estatal.

Esta medida busca asegurar que, a pesar de la autonomía de los coches, haya un ser humano que pueda intervenir en caso de emergencia.

Preocupaciones

El portavoz de la Federación también expresó preocupaciones sobre la seguridad de los neoyorquinos, argumentando que los vehículos autónomos no están diseñados para manejar situaciones críticas que requieren respuestas rápidas, como el paso de ambulancias y vehículos de emergencia.

"La Ciudad de Nueva York tiene el tráfico más concurrido e impredecible del mundo", afirmó Mateo, subrayando que solo los conductores humanos pueden tomar decisiones rápidas que salvan vidas en un entorno tan complejo.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.