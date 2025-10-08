Alertan sobre epidemia de autismo: la doctora Dolly de León explica por qué la clave está en el intestino

Suscríbete a nuestros canales

En el intestino viven virus, hongos y bacterias, los cuales conforman la llamada microbiota intestinal. Es decir, éstos forman un ecosistema esencial para la digestión, la nutrición y la salud general del organismo.

Sin embargo, cuando la microbiota intestinal se ve afectada, es posible que se puedan experimentar síntomas digestivos como hinchazón, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento y gases, así como malestar general y fatiga, refiere la Inteligencia Artificial.

Además, según la Revista de Gastroenterología de México cuando ésta se altera, puede ser responsable de algunas epidemias de la humanidad como el asma y la obesidad.

Pero, también según expertos puede ser responsable de autismo e incluso cáncer.

¿Qué relación hay entre la microbiota intestinal y el intestino?

Tal como señalamos, la microbiota intestinal es un grupo de microorganismos que colonizan el tracto gastrointestinal, y se encuentran en una proporción mayor que las células del cuerpo humano.

Las alteraciones que pueden presentarse, pueden provocar “algunas epidemias, como la diabetes y la obesidad. Asimismo, la disbiosis se ha asociado con trastornos gastrointestinales, enfermedades neurodegenerativas e incluso cáncer.

) con Erika de La Vega que, la microbiota intestinal “es considerado hoy en día como un órgano que ocupa el final del intestino delgado y el colon, y que pesa alrededor de dos kilos en un niño y cinco kilos en un adulto. Normalmente digo que son los kilos que no se pueden perder porque ella regula el funcionamiento de prácticamente toda la salud humana.”

Incluso, refiere que la microbiota intestinal es más que el páncreas, porque ésta es capaz de regular y controlar este órgano, además del corazón, el hígado el sistema nerviosa, sistema inmunológico, en general, de todo el cuerpo.

Partiendo de ello, la anestesióloga Dolly, explica que la microbiota intestinal del ser humano está mal, y esta es la razón por la cual asegura que existe una epidemia de autismo.

La experta quien tiene más de 15 años estudiando la microbiota intestinal y realizó un trasplante de microbiota intestinal en una persona con autismo, explicó que el entorno ambiental, los hábitos del ser humano alteran los genes humanos y afectan la flora intestinal; y todo ello produce ansiedad, depresión, bipolaridad, enfermedad de Crohn, autismo e incluso cáncer.

Estudios científicos

La científica señaló que todo esto está probado científicamente, pues su necesidad de conseguir respuestas a lo que ella estaba viviendo con su hija diagnosticada con autismo la llevó a investigar y conocer que una vez la microbiota se ve alterada, es posible que se presenten muchas enfermedades y cambios incluso en el comportamiento del ser humano.

Partiendo de ello, la doctora decidió centrar su investigación en las alteraciones que había observado y descubrió que la causa de los cambios en el comportamiento de su hija con autismo se centraban principalmente en el intestino, específicamente en la microbiota intestinal, por lo que decidió no solo modificar sus hábitos alimenticios, sino además, en investigar y hasta realizar un trasplante de microbiota intestinal, que según refiere la Inteligencia Artificial, es un procedimiento en el que se transfieren bacterias saludables de un donante a un receptor para restaurar el equilibrio de la flora intestinal.

Por su parte, el sitio web Medlineplus explica que este trasplante ayuda a reemplazar algunas bacterias “malas en el colon por otras bacterias “buenas”; ayudando a restaurar las bacterias buenas que han sido eliminadas o reducidas por el uso de antibióticos o el desarrollo de ciertas enfermedades intestinales.

Es decir, la científica al realizar un trasplante de microbiota logró combatir el desequilibrio en la microbiota intestinal de la persona con autismo, y con ello reducir o eliminar los problemas gastrointestinales, la inflamación intestinal y la alteraciones en la producción de neurotransmisores.

Conoce detalles de la historia de una madre científica que realizó un trasplante de microbiota en su hija con autismo:

