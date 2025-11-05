Resultados electorales en Nueva York: Zohran Mamdani se convierte en el virtual ganador de la contienda

Suscríbete a nuestros canales

El candidato demócrata Zohran Mamdani fue elegido este martes como el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, superando al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Silwa.

Según los primeros datos oficiales, Mamdani llevó la delantera con 49.6 % de votos sobre Cuomo, que obtuvo un 41.6 %. Por su parte, Curtis Silwan contabilizó 7.9 %según información preliminar de CNN.

Estas elecciones representan un paso importante en la política de una de las ciudades más importantes de Estados Unidos. El triunfo de sugiere implicaciones políticas importantes de cara al futuro.

Las elecciones de este martes registraron la mayor participación de votantes en unas elecciones a la Alcaldía desde el año 2001 según datos oficiales.

Votantes

Más de 1.45 millones de personas ejercieron su derecho al voto desde tempranas horas y unos 735 000 participaron en la modalidad de voto adelantado.

Expertos afirman que este alto número de participantes se debe a la importancia política que significaría para el gobierno de Donald Trump y sus políticas estatales.

Además del alcalde, los votantes eligieron a los representantes que ocuparán los cargos de defensor del pueblo, contralor, presidentes de distrito y fiscal del distrito de Manhattan (solo quiénes residen ahí).

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.