¡Qué susto! Esta empresa envió más de 500 mensajes sobre fallecimientos de pacientes vivos

El sistema de salud MaineHealth, el mayor proveedor de atención médica de Maine, se vio obligado a emitir una disculpa después de que una falla de software provocara el envío de notificaciones de fallecimiento a 521 pacientes que se encuentran vivos.

Según NBC, la organización confirmó oficialmente que el error se produjo el 20 de octubre debido a un problema en el sistema informático que activó un envío masivo de cartas destinadas únicamente a los familiares de pacientes que habían fallecido.

MaineHealth lamentó profundamente el incidente, asegurando que ya resolvió la falla y procedió a enviar cartas de disculpa personalizadas a todos los afectados.

Consecuencias

A pesar del grave error administrativo, MaineHealth afirmó que el fallo no comprometió en ningún momento la calidad de la atención ni el estatus de los pacientes en sus expedientes médicos, confirmando que ninguno figuraba como fallecido dentro de sus registros clínicos.

Este sistema de salud opera un centro médico de traumatología de Nivel 1, complementado con ocho hospitales adicionales, y da empleo a una fuerza laboral de más de 20 000 personas repartidas entre Maine y New Hampshire.

La compañía se ha consolidado como un actor importante en el panorama sanitario de la región y tiene como visión el "Trabajar juntos para que nuestras comunidades sean las más saludables".

Tras el suceso, MaineHealth enfatiza su compromiso con la calidad y la asequibilidad de sus servicios, haciendo importante que este tipo de fallos se corrijan de inmediato para mantener la confianza del público.

