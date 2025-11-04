Arrestos del ICE en Houston provocan miedo y confusión: ¿Puede realmente detenerte en la carretera?

Suscríbete a nuestros canales

El ICE volvió a poner a Houston en el centro de la controversia tras anunciar que detuvo a más de 120 inmigrantes indocumentados en un solo día, durante paradas de tráfico realizadas el 29 de octubre.

El anuncio, hecho en redes sociales, encendió las alarmas entre la comunidad migrante y activistas locales, quienes cuestionan la legalidad de estos procedimientos y denuncian un ambiente de persecución en Texas, uno de los estados con mayor número de indocumentados en Estados Unidos.

La agencia federal aseguró que las detenciones formaron parte de un operativo para “limpiar las calles de peligrosos inmigrantes ilegales, comúnmente sin licencia ni seguro, que no deberían estar tras el volante”.

Abogados se pronuncian

Sin embargo, varios abogados y defensores de derechos civiles consideran que este tipo de acciones podrían estar violando las competencias legales del ICE, al realizar funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades locales de tránsito.

Según datos oficiales, Texas alberga a más de 1.6 millones de personas indocumentadas, y el 70% de los arrestos migratorios reportados por el Departamento de Seguridad Nacional involucran a individuos acusados de distintos delitos, aunque los expertos insisten en que muchos son detenidos solo por su estatus migratorio.

Expertos y activistas denuncian exceso de poder y mensajes de miedo

La abogada Yolanda Alcocer advirtió que “el ICE no tiene competencia para realizar paradas de tráfico; si lo están haciendo, estarían actuando fuera de sus funciones”.

Esta declaración ha generado inquietud entre las organizaciones proinmigrantes, que temen un uso indebido de la autoridad federal.

Por su parte, César Espinosa, director ejecutivo de FIEL Houston, cuestionó las contradicciones entre el ICE y las autoridades locales: “Si estas paradas las inicia la policía, entonces están mintiendo, porque el alcalde y el departamento de policía aseguran que no colaboran con ICE. ¿Quién está diciendo la verdad?”

Espinosa agregó que este tipo de operativos no solo criminalizan a los inmigrantes, sino que buscan “hacerles la vida tan difícil que muchos terminen abandonando el país por miedo”.

Mientras el debate se intensifica, la comunidad migrante de Houston enfrenta nuevamente un clima de incertidumbre y temor ante lo que muchos consideran un nuevo capítulo en la política de mano dura contra los indocumentados.

