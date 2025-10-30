Día de Muertos en Houston: descubra las mejores opciones para celebrar la tradición

Suscríbete a nuestros canales

En Houston, Texas, Estados Unidos (EEUU), las personas que desean salir y celebrar el Día de Muertos 2025 tienen una variedad de opciones entre las que escoger, conozca una interesante lista de actividades.

Debido a la gran población con raíces latinoamericanas, especialmente mexicanas, esta festividad ha crecido enormemente en los últimos años en la ciudad, por lo que es uno de los eventos culturales más importantes de la ciudad.

De hecho, la celebración en Houston no se limita a pequeños altares familiares, se ha convertido en un evento público de gran escala que dura varios días, involucrando a la ciudad y a organizaciones importantes.

Actividades en las que podrá celebrar el 1ro de noviembre

Desfile del Día de los Muertos de Houston: con el 5º Desfile y Festival Anual del Día de los Muertos – 1ro de noviembre

Una celebración de entrada gratuita, con música en vivo, la colorida procesión, golosinas y manualidades interactivas, de 4:00 a 11:00 pm.

“No importa su origen, lo invitamos a unirse a nosotros en nuestra misión de celebrar a los vivos y honrar a nuestros seres queridos”, indican.

Para más información, visite: 5th Houston Dia De Muertos Parade & Festival, Presented by Reliant Tickets, Sat, Nov 1, 2025 at 4:00 PM | Eventbrite

Celebración del Día de los Muertos Paseo marítimo de Kemah – 1ro de noviembre

Disfrute de música en vivo y DJ, vibrantes actuaciones folclóricas, artes y manualidades para niños, zancudos de calaveras de azúcar y acrobacias de fuego.

Es un evento gratuito que se llevará a cabo de 2:00 pm a 10:00 pm.

Para más información, visite: Celebración del Día de Muertos | Paseo marítimo de Kemah.

“¡Celebra la vida y honra a tus seres queridos en un día lleno de diversión!”.

Plaza de la Ciudad del Día de los Muertos: celebración anual del Día de los Muertos – 1ro de noviembre

Los asistentes pueden disfrutar de comida tradicional, actividades familiares, música y cultura. Las festividades comienzan con una danza indígena azteca especial, seguida de actuaciones de Shekere y Tres Amigos Mariachi Band.

¡Disfruta de música en vivo, momentos especiales para tomar fotos, un espectáculo de danza indígena azteca, junto con otras activaciones de manualidades emergentes!

Pasee por un mercado curado del Día de los Muertos, contribuya a nuestro altar comunitario 360 y más sorpresas.

La cita es de 4:00 a 8:00 pm, su acceso es gratuito y de entrada libre.

Para más información, visita: City Place - Eventos.

Museo funerario del mercado del Día de Muertos

Ofrece una noche única para el Día de los Muertos, con vendedores artesanales, bebidas “especiales”, exhibiciones educativas e históricas inigualables.

Es de entrada paga, para mayor información visite: Día de los Muertos – Mercado del Día de Muertos 2025 – Museo Nacional de Historia Funeraria.

Festival MECA Día de Muertos:

Esta es una popular celebración comunitaria gratuita de las tradiciones del arte popular latinoamericano, que honran a la familia y la ascendencia.

Cuenta con exhibiciones de altares, talleres comunitarios y un festival de dos días, el 1 y 2 de noviembre.

MECA se llevará a cabo en el colorido campus lleno de arte de MECA ubicado en la Escuela Histórica Dow reconocida a nivel nacional en el corazón del Old Sixth Ward de Houston.

Si quiere saber más, visite: DÍA DE MUERTOS - "CREANDO UN FUTURO MÁS BRILLANTE PARA HOUSTON DESDE 1977".

Día de los Muertos en el Museo de los Niños de Houston – 1ro de noviembre

Podrá aprender sobre técnicas tradicionales de pintura facial de calavera, cómo preparar una mini ofrenda, crear su propio pipel picado.

También disfrutará de la cultura mexicana y la narración de historias mientras las actuaciones vibrantes suben al escenario, de 9:00 am a 5:00 pm.

“El Museo de los Niños de Houston se transformará mágicamente en una colorida, hermosa y abundante Tierra de los Muertos, repleta de increíbles ofrendas de "calaveras de azúcar" y caléndulas en celebración del Día de los Muertos”, señalan.

Debe comprar entradas: Museo de los Niños de Houston.

