Halloween 2025 en EEUU: la lista de restaurantes con ofertas especiales para clientes disfrazados

El “dulce o truco” no solo se limita a los niños que van de casa en casa a pedir dulces, en Estados Unidos (EEUU), los adultos también pueden obtener ciertos beneficios si se ponen su disfraz, descubra de qué lugares se trata.

Resulta que durante esta época hay distintos locales comerciales, como restaurantes, que ofrecen descuentos o cosas gratis a aquellas personas que van a consumir estando disfrazados.

El objetivo es atraer más personas para que consuman en sus tiendas, clientes frecuentes y nuevos, premiando la creatividad.

En EEUU esta no es una práctica única de Halloween 2025, ya es habitual que los locales aprovechen para unirse a las celebraciones.

Disfrázate y recibe una “recompensa” en Halloween

Se indica que los siguientes locales suelen mantener ofertas, dinámicas y diversas promociones para los que acudan a sus instalaciones con sus disfraces:

Chipotle, Krispy Kreme, Qdoba, Burger King, Moe’s Southwest Grill, Shack Shack, Whataburger, Tim Hortons, KFC, Sonic, California Tortilla, Beef’O’Brady’s, Biggby Coffee, Papa Murphy’s.

Auntie Anne’s, Cinnabon, Jamba, Schlotzsky’s, Smoothie King, Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers, Bojangles, Baskin-Robbins, Dunkin, Taco John’s, The Coffee Bean & Tea Leaf, Paris Baguette.

Algunas de las ofertas confirmadas son las siguientes:

Chipotl: Compre uno, lleve otro (BOGO) por $6

Obtén un tazón, burrito, ensalada o tacos de precio regular al comprar otro igual o mayor de $6 (más impuestos). Válido solo el 31 de octubre por la noche.

Krispy Kreme:

Recibe una dona glaseada original gratis, si vas disfrazado. Válido solo el 31 de octubre.

Qdoba: Compre uno, lleve otro

Compra un plato principal (burrito, tazón, etc.) y obtén uno gratis al pagar con tu disfraz. Válido solo el 31 de octubre.

Parrilla del suroeste de Moe: Comida gratuita para niños

Los niños menores de 12 años disfrazados obtienen una comida para niños gratis con la compra de un plato principal para adultos.

Baskin-Robbins: descuento del 31%

Ofrecen un $31% de descuento en cualquier bola de helado (scoop) o en helados envasados.

Esta es su promoción habitual de fin de mes, que coincide con Halloween.

Dunkin': Especial de bebidas

Compra cualquier bebida de tamaño mediano o grande y obtén un latte o macchiato mediano por $2 adicional.

Válido para miembros de su programa de recompensas (Dunkin' Rewards) del 25 al 31 de octubre.

La recomendación es llamar a tu local de preferencia -o la tienda de interés dónde crees que esta activa una promo- para confirmar la participación antes de ir.

Esto, principalmente porque puede haber variaciones entre franquicias.

