Cambio de horario en Florida: ¿Cuándo se deben atrasar los relojes?

Los residentes de Florida deberán atrasar sus relojes una hora el próximo domingo 2 de noviembre de 2025, marcando el fin del Horario de Verano (Daylight Saving Time, DST) y el retorno al Horario Estándar del Este (EST).

La medida, que rige para casi todo el estado, afectará a ciudades populosas como Miami, Orlando y Tampa.

¿Cuándo y cuánto ajustar el reloj?

El ajuste oficial tendrá lugar a las 2:00 a.m. (hora local) del 2 de noviembre. En ese instante, los relojes retrocederán 60 minutos, volviendo a marcar la 1:00 a.m.

Este cambio permite a los floridanos "recuperar" una hora de sueño perdida en marzo y se traduce en amaneceres más tempranos y atardeceres más cortos durante los meses de invierno, reseña El País Uruguay,.

La transición al Horario Estándar permanecerá vigente hasta el 8 de marzo de 2026, fecha en que se volverá a adelantar el reloj para iniciar el Horario de Verano.

¿Qué dispositivos se actualizan automáticamente?

La mayoría de los dispositivos electrónicos que están conectados a internet, como los teléfonos móviles, tabletas y computadoras, ajustan automáticamente la hora, destaca Enlace Latino NC.

Sin embargo, las autoridades y expertos aconsejan a la gente que revise y ajuste manualmente los relojes de pared, despertadores y de automóvil la noche anterior, el sábado 1 de noviembre, para evitar cualquier confusión.

El debate de la hora permanente persiste en Florida

A pesar del ajuste bianual, el debate sobre la permanencia de un solo horario sigue vivo en el estado. Florida aprobó en 2018 una legislación estatal conocida como la "Sunshine Protection Act" para adoptar de forma permanente el Horario de Verano (EDT), reseña Univision 23 Miami.

No obstante, para que esta ley se implemente, necesita la aprobación del Congreso federal de Estados Unidos, que hasta la fecha no ha modificado la normativa nacional.

Senadores como Rick Scott y Marco Rubio han redoblado sus esfuerzos para eliminar el cambio de hora, argumentando que es una "práctica innecesaria y con décadas de antigüedad" (La Nación, 8 de octubre de 2025.

Mientras el Congreso decide, Florida continuará en sincronía con el sistema DST del resto del país, ajustando el reloj dos veces al año.

