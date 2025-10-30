Adicción al alcohol en Texas: descubra los programas disponibles para usted o un familiar

Suscríbete a nuestros canales

El alcoholismo es un problema debe ser tratado tanto desde la prevención como desde la acción para aquellas personas que sufren la adicción, en Texas, Estados Unidos (EEUU), hay cifras preocupantes que evidencian la necesidad de difundir los recursos disponibles.

Las cifras más actuales sobre el consumo de alcohol en Texas, basadas en informes de 2023 y proyecciones de 2024/2025, indican que Texas no está a salvo de este flagelo.

Muchas personas pueden no ser conscientes de que necesitan ayuda o de que pueden encontrarse en riesgo de convertirse en alcohólicos, y esto también puede verse reflejado desde temprano:

En cuanto a la prevalencia del consumo de alcohol tenemos:

Texas fue clasificado como el estado con mayor riesgo de alcoholismo en EEUU, según un estudio publicado en 2024, publicado por FindRecovery.com, que analizó las tasas de consumo, la falta de seguro médico y otros factores de riesgo social, obteniendo una puntuación de 72.38 sobre 100.

Prevalencia de Consumo Excesivo o Abundante (2023): (cifra más actual revelada)

18.2% de los adultos de Texas reportaron consumo excesivo (binge drinking) o consumo abundante (heavy drinking) en el último mes.

Por otra parte, la Encuesta Escolar de Texas sobre Uso de Drogas y Alcohol (Texas School Survey of Drug and Alcohol Use), centrada en el consumo de alcohol entre estudiantes de grados 7-12, indica que:

1 de cada 4 estudiantes de secundaria en Texas reportó haber consumido cinco o más bebidas alcohólicas en una sola ocasión (consumo excesivo ocasional).

La edad promedio reportada para el primer consumo de alcohol se mantiene alrededor de los 14 años.

El dato más impactante y actualizado de Texas proviene de las estadísticas de tráfico, que miden las muertes directamente atribuibles al alcohol en las carreteras:

Muertes diarias por conducción ebria: en 2024, el TxDOT reportó que, en promedio, tres personas morían diariamente en las carreteras de Texas debido a conductores ebrios.

En el área de Houston en 2023, se registraron 223 muertes y 345 lesiones graves como resultado de accidentes relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol (DWI).

Programas y servicios que ofrece la HHS

La agencia de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHS) gestiona o trabaja con una red de servicios, en este sentido destaca el papel de la línea:

2-1-1 de Texas:

Es un servicio estatal que puede conectar con la entidad local de salud mental o salud conductual más cercana.

Teléfono: marque 2-1-1 y elija la opción 8 para servicios de salud mental y abuso de sustancias.

El estado de Texas proporcionar servicios, que a menudo incluyen tratamiento para el consumo de sustancias para aquellos que califican, generalmente basado en necesidad y situación de ingresos.

Al llamar a esta línea, puede encontrar la autoridad más cercana en su área.

Además, HHS tiene una lista de organizaciones en todo el estado que brindan apoyo a la recuperación.

Algunas pueden ofrecer servicios gratuitos o a bajo costo.

Communities for Recovery (Austin)

Association of Persons Affected by Addiction (Dallas)

Aliviane, Inc. (El Paso)

MHMR of Tarrant County (Fort Worth)

The Council on Recovery (Houston)

Por otra parte, algunos centros de rehabilitación y desintoxicación reciben financiación estatal, lo que les permite ofrecer tratamiento gratuito o a bajo costo.

Esto, para las personas que cumplen con ciertos requisitos, como prueba de residencia y categoría de ingresos, tal como:

Be Well Texas:

Trabajan para ampliar el acceso a tratamiento y apoyo para el uso de sustancias y enfermedades mentales, y ayudan a cubrir el costo del tratamiento para aquellos pacientes sin la capacidad de pagar.

Otras opciones en Texas o a nivel nacional

Por una parte, las personas pueden optar por organizaciones sin fines de lucro o instituciones religiosas que ofrecen ayuda en la materia:

The Salvation Army (El Ejército de Salvación):

Tiene Centros de Rehabilitación para Adultos con programas residenciales a menudo gratuitos, financiados por sus tiendas de segunda mano.

Adult & Teen Challenge of Texas:

Organización sin fines de lucro con un enfoque cristiano que ofrece programas de recuperación a largo plazo en varios lugares de Texas, aunque se enfocan en adolescentes y adultos, los resultados sugieren varios centros para hombres y mujeres.

Estos programas a menudo son gratuitos o tienen un costo muy bajo.

Alcohólicos Anónimos (A.A.):

Es una comunidad mundial de hombres y mujeres que se ayudan mutuamente a permanecer sobrios. Sus reuniones son gratuitas y se basan en el programa de los Doce Pasos. Puedes buscar reuniones locales en el sitio web de A.A. o llamar a un número local.

SMART Recovery:

Ofrece reuniones en persona y en línea para ayudar a adultos y jóvenes con adicciones mediante terapia de grupo, usando un enfoque de cuatro puntos.

Al-Anon y Alateen:

Aunque no son para el alcohólico directamente, son cruciales para los familiares y amigos, ofreciendo apoyo gratuito.

Línea Nacional de Ayuda de SAMHSA (Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental):

Ofrece remisiones y referencias de tratamiento e información 24/7 - Teléfono: 1-800-662-HELP (4357) (Presiona 2 para español).

988 Suicide & Crisis Lifeline:

Aunque es para crisis, también pueden ofrecer apoyo y referencias a recursos - Teléfono o mensaje de texto: 9-8-8.

