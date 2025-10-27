¡Alerta para Houston! Revelan fecha de llegada de un frente frío: así bajarán las temperaturas

Suscríbete a nuestros canales

Los habitantes de Houston deben estar listos para sacar sus abrigos, ya que un fuerte frente frío se acerca a la región esta semana, poniendo fin a las temperaturas cálidas y marcando oficialmente la llegada del clima otoñal.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Houston/Galveston ha confirmado que este sistema traerá consigo una masa de aire mucho más fría.

El NWS anticipa que el frente frío llegará a nuestra área el martes por la noche o en la madrugada del miércoles, destacando que, a diferencia de otros sistemas más débiles que hemos visto, este frente traerá una masa de aire que proviene directamente de Canadá. Esto asegura un cambio drástico en las condiciones climáticas, reporta Chron.

Choque de masas de aire podría generar lluvias y tormentas

Los modelos meteorológicos sugieren que el paso del frente frío no será silencioso. Los meteorólogos esperan lluvias dispersas y posibles tormentas aisladas acompañando el sistema el martes por la noche.

Aunque el pronóstico se centra en el descenso térmico, estas precipitaciones ofrecen un breve aumento en la posibilidad de chubascos antes de que se establezcan los cielos despejados y el aire más seco.

El NWS también emitió avisos marítimos, indicando que el frente frío se moverá hacia la costa el martes por la noche o la madrugada del miércoles, provocando vientos fuertes y posibles condiciones de vendaval en las aguas de la bahía y el Golfo de México, lo cual podría impactar las operaciones costeras.

¿Cuáles serán los días más fríos de la temporada en Houston?

Las temperaturas van a bajar de manera notable. Este martes, las máximas podrían aún llegar a los bajos 80 grados, pero la diferencia se notará rápidamente después del paso del frente.

Para el miércoles y jueves, en Houston las temperaturas máximas apenas alcanzarán los bajos 70 grados, y las mínimas caerán de forma significativa, reseña FOX 26.

El NWS anticipa que las temperaturas nocturnas estarán entre los 40 y 50 grados Fahrenheit en el área metropolitana de Houston, destaca Chron.

Este descenso marca las temperaturas más frías que la ciudad ha sentido desde principios de la primavera, justo a tiempo para el fin de semana de Halloween, cuando las noches se sentirán especialmente frescas, haciendo que un suéter o chaqueta sean necesarios.

Las autoridades recomiendan a la población que tome precauciones y se asegure de que los sistemas de calefacción estén funcionando correctamente antes de la llegada de este aire ártico.

