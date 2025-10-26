Día de Muertos 2025 en Texas: lo que debes saber sobre el festival y desfile que se celebrarán en Fort Worth

Suscríbete a nuestros canales

En una importante ciudad de Texas, Estados Unidos (EEUU), se ha anunciado un esperado evento para celebrar el Día de los Muertos 2025, te contamos los detalles.

Se trata de la 22ª edición anual del Día de los Muertos vuelve que vuelve al distrito de Northside, en Fort Worth, el próximo Sábado 1ro de noviembre.

Este evento comunitario y gratuito se conoce formalmente como "Día de los Muertos en Fort Worth: Celebración de Vida, Arte y Cultura”.

Es presentado por el centro cultural Artes de la Rosa, en colaboración con la Ciudad de Fort Worth, la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth, la Organización Nacional de Oficiales Latinos del Orden Público y Visit Fort Worth, como lo reseña el portal de Dallas News.

Conozca los detalles para disfrutar del Día de Muertos en Fort Worth

Esta celebración anual atrae a cientos de asistentes y se ha consolidado como un tradicional homenaje a los seres queridos que han partido, al tiempo que celebra la rica herencia cultural de la comunidad latina en el Norte de Texas, especialmente la mexicana.

Se ha anunciado que las festividades comenzarán con un colorido desfile a lo largo de North Main Street, iniciando en Central Avenue y avanzando hacia el norte en dirección a los emblemáticos Stockyards de Fort Worth.

Incluye carrozas, bailarines de folclore, bandas de música, y participantes vestidos con trajes de Catrina y calaveras.

Al finalizar el desfile, la celebración continuará con un animado festival en Marine Park, que incluirá música, gastronomía, arte y actividades para toda la familia, aproximadamente desde las 11:30 am y hasta las 5:00 pm.

- Música en Vivo: actuaciones de mariachis, ópera y otras presentaciones musicales.

- Danza: Presentaciones de ballet folklórico.

- Arte y Cultura: Altares tradicionales del Día de Muertos (ofrendas) construidos por la comunidad.

- Artesanías: Venta de artesanías de artistas locales.Comida:

- Vendedores de comida tradicional mexicana.

- Otras Actividades: Pintura de caras de calavera (face painting).

Puntos clave

Desfile: en 1440 N. Main Street, Fort Worth. Desde las 10:00 a las 11:30 am.

Festival: en Marine Park, 303 NW 20th Street, Fort Worth

“Únase a nosotros mientras celebramos con el 22º Día Anual de los Muertos en Fort Worth – Celebración de Vida, Arte y Cultura. ¡El desfile de celebración y el festival ocuparán un lugar central en North Main Street, en el corazón del histórico distrito Northside de Fort Worth!”, señalan en la página web oficial del evento.

