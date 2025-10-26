Acceso a comida gratis en Florida: la lista de lugares donde podrá recibir ayuda del 27 al 31 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

En Florida, Estados Unidos (EEUU), existen diferentes bancos de alimentos y organizaciones alimentarias y entre estas hay algunas que realizan entregas semanales de comida gratis, descubra dónde y en qué horarios puede recibir la suya.

Por una parte, tenemos que Feeding Tampa Bay, estará realizando entregas semanales del lunes 27 hasta el viernes 31 de octubre.

Esta es una de las organizaciones de asistencia alimentaria más grandes del oeste de Florida, su principal misión es acabar con el hambre en los diez condados de la Bahía de Tampa, incluidos Hillsborough, Pinellas, Pasco y otros.

Feeding Tampa Bay funciona como un centro de distribución, recopilan grandes cantidades de alimentos de productores, minoristas y donantes, y luego los distribuyen a través de una amplia red de socios comunitarios.

Para esta próxima semana tienen un total de 15 entregas móviles en diferentes localidades

Calendario de entregas activo para la última semana de octubre

Lunes 27 de octubre

En POLK | Tabernacle of Praise Christian Center: 1302 33rd St NW, Winter Haven, FL 33881. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

La última requiere inscripción previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Martes 28 de octubre

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Requiere registro previo: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En HARDEE | Cutting Edge Ministries: 3059 Elm St., Zolfo Springs, FL 33890. De 9:30 am a 12:00 pm.

En POLK | Blessings and Hope Food Pantry: 2150 E Edgewood Dr., Lakeland, FL 33803. De 10:00 am a 12:00 pm.

Todos los clientes deben registrarse en el estacionamiento en 4730 Lakeland Highlands Rd. Lakeland, FL

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Esta requiere inscripción previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En PINELLAS | UKCF Church: 1800 9th Ave N, St. Petersburg, FL 33712. De 5:30 a 7:30 de la tarde.

Miércoles 29 de octubre

En HILLSBOROUGH | Tampa Underground | Ministerio Mujeres Restauradas por Dios Underground: 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603. De 8:30 a 10:30 de la mañana

La fila de vehículos comienza en 798 E Chelsea St., Tampa, FL 33603 debajo del paso elevado 275 para recibir un talón de boleto. Entre las 7:00 am y las 8:00 am en 4310 N Nebraska Ave

Luego se le dirigirá a 4310 N Nebraska Ave, Tampa, FL 33603 para recibir su comida.

En SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church: SUMTER | Lake Panasoffkee Methodist Church. De 9:00 a 10:30 de la mañana.

En HERNANDO | People Helping People: 1396 Kass Circle, Spring Hill, FL 34606. De 10:30 am a 12:00 pm.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 2:00 a 4:00 de la tarde.

La última requiere inscripción previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

Jueves 30 de octubre

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Esta requiere inscripción previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome.

En PINELLAS | the Market at Feeding Pinellas: 6330 54th Ave. N., St. Petersburg, FL 33709. De 1:00 a 3:00 de la tarde.

Esta requiere inscripción previa: https://waitwhile.com/locations/feedingtampabay-ecco/welcome

Viernes 31 de octubre

En PASCO | Gulfview Grace Church: 6639 Hammock Rd, Port Richey FL 34668. De 8:00 a 10:30 de la mañana.

En HARDEE | Caring People Recovery Cente: 5207 Doyle Parker Ave. Bowling Green, FL 33834. De 10:00 am a 12:30 pm.

Entregas gratuitas con Farm Share hasta el 31 de octubre

Farm Share es una organización sin fines de lucro en Florida dedicada a combatir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Este funciona como el banco de alimentos más grande e independiente del estado.

Esta semana ha programado jornadas de despensas de alimentos en el Centro, Norte y el Sur de Florida.

Martes 28 de octubre

En Homestead-MDC Homestead Campus: Miami Dade College - Homestead Campus, 500 College Terrace, Homestead. De 10:00 am a 1:00 pm,

Miércoles 29 de octubre

En Miami-The City of Miami Mayor Francis Suarez: Church of God In Christ, 1898 NW 43rd St, Miami. De 9:00 am a 12:00 pm.

Jueves 30 de octubre

En Tallahassee- Destiny Church: 5295 Corwin Dr, Tallahassee. De 8:00 a 9:00 de la mañana.

