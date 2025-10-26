Seguro Social EEUU 2026: calendario de pagos ya está disponible, sepa cuándo recibirá su dinero mensual

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos (EEUU) tienen una ventaja en comparación con otros países, y es que revela calendarios anuales de pago, para que tenga claro en qué días exactos, excepto por ciertas excepciones, va a recibir su ingreso.

La Administración del Seguro Social (SSA) establece patrones de pago mensuales según el tipo de beneficiario y su fecha de nacimiento.

Todos los interesados en verificar la fecha exacta en la que deben esperar su dinero solo deben chequear o, aprenderse el patrón establecido. De esta forma pueden gestionar sus finanzas de forma más efectiva.

Resulta que la SSA ya ha revelado el calendario de pagos para el próximo año (EEUU), el cual parce seguir el esquema habitual de años anteriores.

Sistema de pagos de la SSA: calendario 2026

Lo primero que se debe tener en cuenta es que la SSA basa las fechas principalmente en el día de nacimiento de cada persona, dividiendo los pagos en tres grupos mensuales.

Beneficiarios con cumpleaños del 1 al 10 reciben su pago el segundo miércoles del mes.

Quienes cumplen entre el 11 y el 20 reciben el pago el tercer miércoles.

Los nacidos entre el 21 y el 31 obtienen su pago el cuarto miércoles.

Nacidos después de mayo de 1997

Esto aplica para el caso de los jubilados, sobrevivientes y a los beneficiarios del Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI).

Es decir, para 2026 los pagos de los primeros meses se establecen así:

Enero 2026: pagos el 2, 14, 21 y 28 con un pago especial de SSI el 30.

Febrero 2026: pagos el 3, 11, 18 y 25. SSI se paga el 27.

Marzo 2026: pagos el 3, 11, 18 y 25. Sin pago SSI en este mes.

Abril 2026: SSI se paga el 1, el resto de pagos el 3, 8, 15 y 22.

Otros beneficiarios:

Ahora, para todos aquellos que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 suelen recibir su pago el día 3 de cada mes.

Se supone que los pagos de SSI (Supplemental Security Income) se envían generalmente el primer día de cada mes.

Además, los beneficiarios de prestaciones conyugales o de sobrevivientes y quienes combinan SSI con el Seguro Social, tienen fechas de pago distintas según sus casos.

Ahora, hay que tener claro que estos pagos pueden sufrir ciertas variaciones, si el día de pago cae durante un día feriado, se estipula que el pago se realiza el último día hábil anterior.

Por otra parte, la SSA acaba de anunciar oficialmente el aumento del COLA para 2026, este será del 2.8%, lo que significa aproximadamente $56 dólares más al mes para el beneficiario promedio.

