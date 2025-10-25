Lista de jornadas que entregan comida gratis en Texas y California la última semana de octubre: conoce los horarios anunciados

Suscríbete a nuestros canales

Recibir asistencia alimentaria es posible, esta vez reseñamos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, que han anunciado entregas de despensas de alimentos gratuitas durante la última semana de octubre, es decir del lunes 27 al viernes 31.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han anunciado un total de nueve entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Dónde encontrar despensas hasta el 31 de octubre en el norte de Texas

Lunes 27 de octubre

9:00 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 28 de octubre

9:30 AM | St. Mary's - Sherman, 75090

9:30 AM | Trinity Basin Preparatory 10th Street Campus - Dallas, 75208

9:30 AM | St. Luke - Irving, 75060

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

12:30 PM | JP Morgan Chase Bank - Dallas, 75216

12:30 PM | KEF International Church - Plano, 75074

12:30 PM | Casa View Church - Dallas, 75228

Jueves 30 de octubre

12:30 PM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

Jornadas en California: despensas con FIND Food Bank

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Lunes 27 de octubre

En Cabot Yerxa Elementary 67076 Desert View Ave Desert Hot Springs. De 9:00 a 11:00 de la mañana.

Martes 28 de octubre

En North Shore Community Park 99480 70th Ave. Mecca. De 4:00 a 6:00 de la tarde.

Más comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Diego

