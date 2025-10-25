Reembolso en Florida de hasta $300: sepa por qué se entregarán y quienes califican para su reclamo

Suscríbete a nuestros canales

En unos pocos meses una serie de residentes de Florida, Estados Unidos (EEUU), estará recibiendo un aproximado de $300 debido a cierto reembolso activo, le ofrecemos los detalles sobre la elegibilidad, forma de reclamarlo y fecha.

El dinero proviene de las "ganancias excedentes" (exceso de rentabilidad) que una reconocida aseguradora de automóviles, Progressive, obtuvo en Florida durante el período 2023-2025.

Esta situación se atribuye a las reformas de responsabilidad civil (litigios) impulsadas por el estado, que han reducido los costos de las reclamaciones.

El anuncio público lo realizó el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa, esta semana.

DeSantis explicó que esta devolución es el resultado de reducir costos por juicios. Esto se debe a las reformas legales de 2022 y 2023, las cuales cambiaron cómo se procesan las demandas y reclamos de seguros.

Se estima que beneficiará a unos 2.7 millones de asegurados de Progressive en Florida. En este sentido, la aseguradora planea reembolsar cerca de mil millones de dólares ($1 mil millones) a sus clientes.

Los reembolsos estarán bajo la supervisión de la Oficina de Regulación de Seguros de Florida (OIR).

Elegibilidad y cómo reclamar el reembolso

Debes ser cliente de Progressive Insurance.

Debes tener una póliza de seguro de automóvil personal (Private Passenger Auto) en Florida.

La elegibilidad se basa en haber pagado primas durante el período en el que Progressive excedió los límites de ganancias, que es el trienio 2023, 2024 y 2025.

Tenga claro que Progressive ha indicado que el reembolso (o crédito) se proporcionará a los "asegurados de automóviles personales activos al 31 de diciembre de 2025".

La cantidad exacta del reembolso será pro-rata (proporcional) a las primas que el usuario pagó durante cierto periodo de tiempo específico, razón por la cual el anuncio habla de un promedio de $300.

No es necesario presentar un reclamo o solicitud, la ley de Florida (Estatuto 627.066) requiere que las aseguradoras que superan el límite de ganancias devuelvan el excedente.

El proceso será automático, emitido como un cheque o un crédito en la renovación de tu póliza a principios de 2026.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube