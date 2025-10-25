Lotería de vivienda asequible en San Francisco: requisitos, pasos y tiempos de espera

Suscríbete a nuestros canales

La lotería de vivienda asequible en San Francisco es una de las principales herramientas del gobierno local para ofrecer alquileres a precios reducidos según los ingresos y las necesidades de cada familia.

A través del portal DAHLIA, los residentes pueden postularse a apartamentos y unidades nuevas en toda la ciudad sin costo alguno, participando en un proceso transparente y equitativo que garantiza oportunidades reales para quienes buscan un hogar estable.

El sistema permite acceder a viviendas en función de los ingresos, el tamaño del grupo familiar y otros factores. Aunque la mayoría de los listados se asignan mediante sorteo, algunos pocos se adjudican por orden de llegada.

Guía práctica para aplicar en la lotería de vivienda asequible

1. Explorar listados: Los interesados deben ingresar a DAHLIA, el portal oficial de vivienda de San Francisco, donde se actualizan nuevas oportunidades de alquiler todos los días. Allí se pueden filtrar opciones por ubicación, tamaño del apartamento y rango de ingresos.

2. Verificar elegibilidad: Cada edificio tiene sus propios criterios. Es fundamental revisar los requisitos de los programas administrados por la ciudad antes de aplicar, ya que estos determinan quién puede calificar para cada tipo de unidad.

3. Preparar la solicitud: El formulario de la lotería pedirá información sobre los ingresos familiares, las personas con las que se vivirá y si se aplica a algún programa de preferencia de vivienda. En esos casos, se requerirá documentación adicional que respalde la elegibilidad.

4. Entrar a la lotería: Participar es gratis y toma aproximadamente 15 minutos. Se debe aplicar en línea antes de la fecha límite especificada en cada listado.

5. Resultados y selección: Una vez realizada la lotería, los resultados pueden consultarse directamente en el portal. Los representantes de los edificios contactan a los ganadores por orden de selección hasta llenar todas las unidades disponibles. Este proceso puede tardar semanas o incluso meses.

6. Después de mudarte: Los inquilinos deberán confirmar cada año que aún viven en la unidad y que siguen cumpliendo los requisitos del programa.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube