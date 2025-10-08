San Francisco ofrece atención dental de calidad sin costo: descubre dónde y cómo acceder

Suscríbete a nuestros canales

La Red de Salud de San Francisco ofrece atención dental accesible y de alta calidad para todos los residentes, sin importar edad, etnia, religión, género u orientación sexual.

El objetivo es garantizar una sonrisa saludable para cada persona, fortaleciendo así el bienestar comunitario desde la prevención y el cuidado oral.

Este programa busca eliminar las barreras económicas y lingüísticas que históricamente han limitado el acceso a los servicios odontológicos.

La atención es integral y se centra en la salud bucal preventiva y correctiva. Desde un simple chequeo hasta un tratamiento de urgencia, las clínicas están equipadas con tecnología moderna y personal capacitado que habla varios idiomas, incluyendo español, cantonés, mandarín, tagalo e inglés.

Para quienes hablan otros idiomas, el sistema cuenta con un servicio de intérpretes disponible.

Tratamientos y centros disponibles

Entre los servicios clínicos que ofrece la Red de Salud de San Francisco se incluyen exámenes orales, radiografías, limpiezas dentales, tratamientos con flúor, selladores, empastes, endodoncia infantil y atención de urgencia para abscesos.

Estas opciones permiten mantener la salud dental de toda la familia, desde los más pequeños hasta los adultos mayores.

Sin embargo, hay ciertos procedimientos no incluidos dentro de la red, como ortodoncia, implantes, coronas, cirugías de muelas del juicio, tratamientos estéticos y odontología cosmética.

El programa se enfoca exclusivamente en la atención esencial, preventiva y restauradora básica.

Las ubicaciones

Los pacientes pueden acudir a cualquiera de las siguientes clínicas afiliadas a la Red de Salud de San Francisco:

Centro de Salud Familiar Silver Avenue – 1525 Silver Ave, SF, CA 94134 | 628-754-8060

Centro de Salud Pública de Chinatown – 1490 Mason St, SF, CA 94133 | 628-217-6561

Centro de Salud Familiar del Sureste – 2401 Keith St, SF, CA 94124 | 628-217-5600

Centro de Salud Potrero Hill – 1050 Wisconsin St, SF, CA 94107 | 628-217-7960

Centro de Recursos de Salud María X Martínez – 555 Stevenson St, SF, CA 94105 | 628-217-5880

Los residentes pueden contactar directamente a cualquiera de estos centros para solicitar una cita o recibir orientación.

Cada clínica ofrece un entorno inclusivo y profesional, reafirmando el compromiso de la Red de Salud de San Francisco con el acceso equitativo y la salud oral comunitaria.

