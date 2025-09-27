Servicios de Manutención Infantil en San Francisco: lo que ningún padre puede dejar pasar en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Los Servicios de Manutención Infantil del gobierno de la Ciudad y el Condado de San Francisco ofrecen a las familias un respaldo clave para garantizar el bienestar económico y médico de los menores.

Según información publicada en el sitio oficial SF.gov, el programa se encuentra entre los diez de mejor desempeño en California en recaudación y apoyo a las familias.

Beneficios y opciones disponibles para los padres

El servicio ayuda a establecer, modificar y cobrar órdenes de manutención infantil, asegurando que las cantidades pagadas o recibidas sean correctas.

Además, brinda orientación sobre cómo se calcula la manutención, cómo funciona el apoyo médico y cuáles son las opciones para recibir o realizar pagos.

Entre sus beneficios, también permite el seguimiento de pagos y ofrece alternativas para evitar procesos judiciales. Una particularidad del programa es el proyecto de órdenes de apoyo en especie, que permite a los padres acordar la entrega de bienes o servicios en lugar de pagos en efectivo.

Estos bienes pueden incluir ropa, zapatos, alimentos o transporte. La participación es voluntaria y puede finalizarse en cualquier momento, según detalla la información de SF.gov.

Cabe destacar que, conforme a la Ley Federal de Reducción del Déficit de 2005, los casos que reciben $400 o más al año en recaudación de manutención deben pagar una tarifa de $35, aplicada en octubre y deducida de las cobranzas.

Dónde acceder a los Servicios de Manutención Infantil en San Francisco

Las familias pueden acudir sin cita previa a cualquiera de las tres ubicaciones principales del programa en San Francisco.

La oficina central está en 617 Mission Street, abierta de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con atención a través del (866) 901-3212.

Otra sede funciona en la Agencia de Servicios Humanos, ubicada en 170 Otis Street, 1.er piso, disponible los lunes y miércoles de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., con el teléfono (415) 557-5123.

Además, los martes se habilita atención en el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, en 400 McAllister Street, Sala 423, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., a través del (415) 551-5932.

De acuerdo con SF.gov, los residentes interesados pueden obtener más información directamente en estas oficinas o comunicándose por correo electrónico para resolver dudas y acceder a los programas de apoyo.

