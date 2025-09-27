Atención

Servicios de Manutención Infantil en San Francisco: lo que ningún padre puede dejar pasar en 2025

Según información publicada en el sitio oficial SF.gov, el programa se encuentra entre los diez de mejor desempeño en California

Por Martín Sojo
Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 01:00 pm

Los Servicios de Manutención Infantil del gobierno de la Ciudad y el Condado de San Francisco ofrecen a las familias un respaldo clave para garantizar el bienestar económico y médico de los menores.

Según información publicada en el sitio oficial SF.gov, el programa se encuentra entre los diez de mejor desempeño en California en recaudación y apoyo a las familias.

Beneficios y opciones disponibles para los padres

El servicio ayuda a establecer, modificar y cobrar órdenes de manutención infantil, asegurando que las cantidades pagadas o recibidas sean correctas.

Además, brinda orientación sobre cómo se calcula la manutención, cómo funciona el apoyo médico y cuáles son las opciones para recibir o realizar pagos.

Entre sus beneficios, también permite el seguimiento de pagos y ofrece alternativas para evitar procesos judiciales. Una particularidad del programa es el proyecto de órdenes de apoyo en especie, que permite a los padres acordar la entrega de bienes o servicios en lugar de pagos en efectivo.

Estos bienes pueden incluir ropa, zapatos, alimentos o transporte. La participación es voluntaria y puede finalizarse en cualquier momento, según detalla la información de SF.gov.

Cabe destacar que, conforme a la Ley Federal de Reducción del Déficit de 2005, los casos que reciben $400 o más al año en recaudación de manutención deben pagar una tarifa de $35, aplicada en octubre y deducida de las cobranzas.

Dónde acceder a los Servicios de Manutención Infantil en San Francisco

Las familias pueden acudir sin cita previa a cualquiera de las tres ubicaciones principales del programa en San Francisco.

La oficina central está en 617 Mission Street, abierta de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con atención a través del (866) 901-3212.

Otra sede funciona en la Agencia de Servicios Humanos, ubicada en 170 Otis Street, 1.er piso, disponible los lunes y miércoles de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., con el teléfono (415) 557-5123.

Además, los martes se habilita atención en el Tribunal Superior del Condado de San Francisco, en 400 McAllister Street, Sala 423, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., a través del (415) 551-5932.

De acuerdo con SF.gov, los residentes interesados pueden obtener más información directamente en estas oficinas o comunicándose por correo electrónico para resolver dudas y acceder a los programas de apoyo.

