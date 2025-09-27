Transporte seguro y accesible en San Francisco: guía oficial para residentes mayores y con necesidades especiales

Suscríbete a nuestros canales

La Agencia Municipal de Transporte de San Francisco (SFMTA, por sus siglas en inglés) detalló en el sitio web oficial del gobierno de la Ciudad y el Condado de San Francisco los programas y servicios diseñados para mejorar la movilidad de los adultos mayores y personas con discapacidades.

La iniciativa busca garantizar transporte accesible, asequible y seguro, además de calles transitables para todos.

Opciones de transporte accesible

Dentro de la red de transporte público, el sistema Muni —que incluye autobuses, líneas de Metro y tranvías— se mantiene como una opción asequible y accesible para usuarios de todas las edades y habilidades.

La SFMTA también ofrece Entrenamiento de Viajes, un programa gratuito que ayuda a los adultos mayores y personas con discapacidades a familiarizarse con el sistema y viajar de manera independiente.

El servicio de taxis accesibles es otra alternativa, especialmente útil después de citas médicas o en desplazamientos de último momento.

La ciudad cuenta con vehículos diseñados para usuarios de sillas de ruedas, que pueden solicitarse en la calle, por teléfono o a través de aplicaciones móviles.

Además, SF Paratransit ofrece múltiples modalidades:

Shop-a-Round , que apoya a personas que necesitan ayuda para hacer compras en supermercados y mercados locales, incluyendo asistencia con bolsas.

Van Gogh , que permite a grupos de siete o más personas coordinar viajes hacia eventos sociales.

Furgonetas de Grupo, que transportan a individuos elegibles a centros de salud, programas de comidas y centros para adultos mayores.

Recursos y beneficios para residentes

El sitio oficial también destaca que los adultos mayores y personas con discapacidades de ingresos bajos a moderados pueden acceder a Muni Gratis, una medida que elimina barreras económicas al transporte.

Existen además descuentos en tarifas con la tarjeta Clipper o pagos en efectivo, así como la opción de adquirir boletos digitales mediante la aplicación MuniMobile.

La SFMTA complementa estos programas con proyectos de seguridad vial, como rampas de acceso, pasos peatonales mejorados y señales audibles para cruces, que permiten a los residentes desplazarse a pie o en bicicleta con mayor seguridad.

Entre los recursos disponibles, el portal oficial ofrece guías de accesibilidad en Muni, horarios actualizados, planificadores de viaje y formularios de inscripción para servicios como Paratransit, Shop-a-Round y Van Gogh.

Con este conjunto de servicios, San Francisco busca asegurar que el transporte urbano sea inclusivo y responda a las necesidades de los adultos mayores y de las personas con discapacidades.

