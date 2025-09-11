Transporte público en Charlotte bajo la lupa: crimen de Iryna Zarutska desencadena señalamientos e investigación sobre la seguridad

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente hecho mortal ha puesto a la gestión de seguridad de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos (EEUU), bajo la mira de las autoridades del U.S. Departamento de Transporte.

Resulta que el secretario de Transporte de EEUU, Sean P. Duffy, denunció las políticas "blandas contra el crimen" que permitieron que un “criminal trastornado” asesinara a Iryna Zarutska a sangre fría.

Refiriéndose al caso mediático de una refugiada ucraniana de 23 años que fue fatalmente apuñalada mientras viajaba en un tren ligero, hecho ocurrido el pasado 22 de agosto.

En este sentido, se anunció que la Administración Federal de Tránsito (FTA) está iniciando una investigación del Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS) de Carolina del Norte.

Explican que la investigación revisará el gasto de seguridad de la agencia de tránsito, los planes de seguridad y los riesgos continuos para los operadores y clientes que son agredidos al sistema.

"Esta administración está adoptando un enfoque de todo el gobierno para responsabilizar a estos políticos progresistas y débiles por permitir que los agresores violentos aterroricen nuestros sistemas de transporte público. En el USDOT, eso significa investigar a CATS y otras agencias de tránsito para determinar si están tomando las medidas necesarias para mantener seguros a los pasajeros y trabajadores de tránsito", señaló Duffy.

La FTA tiene jurisdicción sobre la seguridad de los trabajadores de tránsito y argumenta que las condiciones deben evaluarse para garantizar que incidentes similares no pongan en peligro a los trabajadores de tránsito o viajeros en el futuro.

Reportan aumento de agresiones en CATS + Más solicitudes de la FTA

El administrador de la FTA, Marc Molinaro, señala que la colaboración entre el Departamento de Transporte de EE. UU. (USDOT) y CATS depende plenamente de que ambas entidades hagan su parte para garantizar la seguridad de los sistemas de transporte para los viajeros y los trabajadores del tránsito.

De hecho, la FTA señala que la tasa de agresión a los trabajadores del transporte público en CATS ha aumentado a cinco veces el promedio nacional en 2025 después de estar por debajo del promedio nacional los dos años anteriores.

Así mismo, señalan que la tasa de delitos contra sus pasajeros es tres veces mayor que el promedio nacional.

Además, Molinaro también ha pedido a CATS que produzca un plan transparente y medible para asegurar los autobuses, trenes y estaciones de Charlotte.

Entonces, la FTA informa a CATS que la agencia federal iniciará una investigación para abordar el riesgo continuo de que los operadores y clientes sean agredidos al sistema.

Explican que la investigación tiene como objetivo determinar si existen condiciones que pongan en peligro a los trabajadores y clientes del transporte público.

Esto, mediante la evaluación del cumplimiento de CATS con 49 CFR Parte 673, programa de Planes de Seguridad de la Agencia de Transporte Público, y la suficiencia de las respuestas de la agencia a las directivas de la FTA y la correspondencia implementada para mitigar los riesgos de seguridad asociados con las agresiones a los trabajadores del transporte público.

En este sentido, la FTA proporciona a CATS 15 días para enviar la información solicitada, por lo que se espera que próximamente ofrezcan información sobre la evaluación realizada.

