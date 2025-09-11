Tendencias laborales: experto revela qué habilidades buscan los reclutadores en 2025

Suscríbete a nuestros canales

Encontrar un empleo que se ajuste a las habilidades o conocimientos del trabajador a veces no es tan sencillo. En la mayoría de los casos, las personas dedican tiempo a elaborar un currículum, pero no toman en cuenta aspectos importantes.

En Estados Unidos (EE. UU.), las oportunidades laborales son variadas y cada una busca empleados con habilidades específicas que estén dispuestos a aprender cosas nuevas.

En un video de Telemundo, Francisco Tobón, gerente de comunicaciones de LinkedIn, dijo en una entrevista que es esencial destacar las habilidades humanas y sociales, como el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. El experto aconseja a los candidatos tener una “mentalidad de crecimiento” y estar dispuestos a adquirir nuevas habilidades. Es importante también mantener el perfil de LinkedIn actualizado.

¿En qué ciudades hay más oportunidades?

Según el gerente de LinkedIn, los reclutadores buscan personas en Phoenix, Arizona, y Tucson, Arizona. Esta última es la ciudad que más contrata a recién graduados en EE. UU. Tobón también recomienda buscar oportunidades en ciudades como Nueva York o Charlotte, Carolina del Norte. Lo más importante es investigar bien el mercado.

Industrias como la tecnología y la construcción son las que tienen el mayor número de vacantes. El experto añadió que los latinos deben aprovechar sus habilidades, como el dominio de dos idiomas, algo muy importante para el mercado laboral.

¿Aún hay oportunidades sin estudios universitarios?

Las personas sin estudios universitarios tienen muchas oportunidades de trabajo. Tobón explicó que los reclutadores buscan candidatos con habilidades, sin importar el trabajo que hayan realizado.

La experiencia en servicio al cliente, por ejemplo, es muy valorada. El experto en reclutamiento aconseja que los candidatos destaquen sus habilidades, ya que todas las personas han trabajado en algo en su vida, incluso de forma voluntaria.

Tasa de desempleo

Según las últimas cifras del Departamento de Trabajo de EE. UU., la tasa de desempleo subió ligeramente a un 4.3 % en agosto de 2025. Este número representa un pequeño aumento con respecto al mes anterior, que se ubicó en 4.2 %.

