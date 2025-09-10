Muere el activista republicano Charlie Kirk: Trump confirma la noticia

Suscríbete a nuestros canales

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado este miércoles tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah, así lo confirmó el propio mandatario estadounidense.

A través de videos que circularon en las redes sociales, se mostró cómo Kirk recibió un disparo en el cuello, lo que generó caos en el campus. El activista fue trasladado al hospital de Timpanogos en la ciudad de Orem, pero los médicos no pudieron salvarlo.

Confirmación de Trump del fallecimiento de Kirk

El presidente Donald Trump se encargó de confirmar la noticia en su plataforma de Truth Social y por el canal de televisión Real America's Voice, para el que Kirk trabajaba.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, escribió el mandatario. “Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

En una primera instancia, la universidad reportó que un sospechoso había sido detenido, pero The New York Times detalló posteriormente que la persona arrestada no fue el autor del tiroteo.

Trump ordena banderia a media asta en todo el país

En consecuencia del trágico tiroteo, el mandatario estadounidense ordenó ondear a media asta las banderas del país, así lo anunció en Truth Social.

"En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde", precisó.

Del mismo modo, el republicano canceló una cena que estaba prevista para hoy en la noche junto a colaboradores de la Rosaleda de la Casa Blanca, que recientemente estaba remodelada.

Activismo de Kirk con enfoque conservador

Charlie Kirk, quien nació en Illinois en octubre de 1993, fue una figura prominente en el movimiento conservador, sobre todo por su trabajo con jóvenes. Fundó la organización Turning Point, dedicada a la promoción de los valores conservadores entre los estudiantes universitarios. A través de debates en campus universitarios, él confrontó sus ideas con las de estudiantes progresistas, lo que lo convirtió en un referente de la derecha.

Kirk también jugó un papel relevante en la política electoral, y brindó su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña y asistió a la ceremonia de su investidura.

Tras conocerse la noticia, figuras clave del Partido Republicano lamentaron su muerte, mientras que miembros del Partido Demócrata condenaron la violencia política.

