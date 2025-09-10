Venezolanos con TPS en Miami-Dade: aquí la fecha límite para mantener sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El juez Edward Chen, del Distrito Norte de California, restableció la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado por el expresidente Joe Biden. El dictamen permite que los venezolanos con un permiso de trabajo vigente vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos (EE UU).

Pero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aún puede apelar la decisión y dar un giro a la vida de los venezolanos que se encuentran con este beneficio migratorio en territorio estadounidense.

¿Qué dice la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade?

La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade exhortó a los venezolanos con TPS a revisar la documentación requerida para solicitar la licencia de conducir.

La oficina informó que quienes tienen un Documento de Autorización de Empleo (EAD) con fechas de vencimiento del 9 de septiembre de 2022, 10 de marzo de 2024, o 10 de septiembre de 2025, tienen derecho a la emisión de documentos y servicios hasta el 7 de noviembre de 2025.

¿Qué dijo el juez sobre la decisión de Trump?

El juez Chen calificó la decisión del DHS de cancelar el TPS para Haití y Venezuela como "caprichosa, arbitraria" y fuera del alcance de su autoridad.

Chen declaró que "las acciones de la secretaria al revocar el TPS no solo fueron inéditas por la forma y la rapidez con las que se tomaron, sino que también violan la ley".

¿Qué beneficios tienen los venezolanos?

Los venezolanos con TPS pueden vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade exhortó a los residentes a revisar cuidadosamente sus documentos para asegurarse de que cumplen con los requisitos.

Se les pide a los venezolanos que presenten la documentación necesaria para solicitar servicios de licencias de conducir y vehículos motorizados.

