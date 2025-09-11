FBI ofrece información sobre el sospechoso de la muerte del activista Charlie Kirk: estos son los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, dio a conocer los primeros detalles de la investigación en curso de la muerte del activista repúblicano, Charlie Kirk, asesinado este miércoles en un campus universitario de Utah.

En tal sentido, informó que el sospechoso detenido por este suceso fue puesto en libertad tras un interrogatorio policial.

“Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia”, escribió en su cuenta en X.

Según el FBI, el hombre fue retenido durante varias horas y colaboró con los agentes en el interrogatorio. Las autoridades no han revelado su identidad ni los posibles motivos del ataque, y mantienen abiertas varias líneas de investigación en coordinación con la policía local, refiere EFE.

Por su parte, la Policía del estado de Utah, representada por el comisionado de Seguridad Pública, Beau Mason, indicó que solo se tiene como evidencia inicial imágenes de cámaras de circuito cerrado obtenidas en el campus, las cuales están siendo analizadas para identificar al sospechoso.

¿Cómo ocurrió el suceso?

De acuerdo con la Universidad de Utah Valley, el incidente ocurrió alrededor de las 12:20 pm en un evento al aire libre, en el que Kirk respondía preguntas en un evento parte de su gira 'American Comeback Tour' en la que discute fuertemente con personas de pensamiento liberal.

En ese momento las personas presentes escucharon un único disparo y a Kirk herido.

Charlie Kirk, de 31 años y originario de Arlington Heights, un suburbio al norte de Chicago, se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos.

Fundador de Turning Point, cultivó una relación estrecha con el presidente Donald Trump, a quien ha apoyado abiertamente en su agenda política y electoral.

Ante esto, Trump dijo en un mensaje transmitido en sus redes sociales que su Administración "encontrará a los responsables" del asesinato del activista.