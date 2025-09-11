El terrible negocio que se esconde detrás de la canonización de Carlo Acutis

Suscríbete a nuestros canales

La canonización de Carlo Acutis, el primer santo millennial de la Iglesia Católica, ha desatado un escándalo que involucra la venta de sus reliquias por internet.

A pesar del fervor religioso que rodea su figura, un mercado negro de objetos relacionados al joven ha surgido en plataformas en línea, con precios que han alcanzado hasta los 4 mil dólares.

El cuerpo de Acutis se exhibe en una tumba de cristal en el Santuario de la Expoliación de Asís, una práctica común en Europa para la exposición de santos.

Su corazón fue extraído y depositado en un relicario dorado en la cercana Catedral de San Rufino.

Otros fragmentos de su cuerpo y objetos personales se han conservado como reliquias de primera clase para la veneración pública.

La intervención de la Iglesia y las autoridades

La comercialización de reliquias no tardó en generar una fuerte reacción.

Tras la canonización, plataformas como Etsy y HolyArt.com han registrado un aumento en la oferta de supuestas reliquias, desde mechones de cabello hasta fragmentos de ropa, con precios que varían entre 90 y casi 2 mil dólares.

Este negocio, que algunos fieles consideran un pecado, llamó la atención de las autoridades italianas. A principios de este año, fiscales en Italia abrieron una investigación sobre un presunto mercado ilegal de reliquias de Acutis.

El obispo Domenico Sorrentino expresó sus dudas sobre la autenticidad de los objetos en circulación, advirtiendo sobre el riesgo de fraude.

Sorrentino subrayó que la manipulación o falsificación de las reliquias no sólo constituye un fraude, sino que atenta contra la esencia misma de la fe religiosa.

Este hecho subraya la preocupación de la Iglesia por la veneración de reliquias, una tradición de larga data que ahora se ve amenazada por el comercio en línea y la falta de autenticidad.

