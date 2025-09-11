Estabilidad laboral en juego: nueva ola de despidos sacude EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

El mercado laboral de Estados Unidos enfrenta un período de incertidumbre, con una nueva oleada de recortes de empleo que afecta a miles de trabajadores en diversos sectores.

La firma consultora Challenger, Gray & Christmas reportó 62 075 despidos en julio, lo que representa un aumento del 29% respecto al mes anterior y un notable 140% frente a julio de 2024 según informó El Cronista.

Esta tendencia no se detiene, y grandes empresas de retail, servicios de salud y tecnología anunciaron planes de reducción de personal, exacerbando la presión sobre una economía que aún busca consolidar su recuperación.

Costo humano e incertidumbre

Los despidos se sienten con mayor fuerza en el sector de la venta minorista, con compañías como Quality Food Centers y Fred Meyer notificando la reducción de sus plantillas.

Asimismo, empresas de servicios de salud como Cooperative Health y compañías de tecnología como Fidelity National Information Services también ejecutan recortes.

La regulación del Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN) obliga a estas empresas a notificar a sus empleados sobre estas decisiones.

La suma de estos recortes, que varían entre 50 y 200 empleados por compañía, muestra una presión laboral que va más allá de un sector específico, afectando directamente la estabilidad de miles de familias.

¿impactan los aranceles de Trump?

Economistas coinciden en que la política arancelaria revivió tensiones en la industria. Aunque las tarifas a las importaciones buscan proteger la producción local, a menudo elevan los costos de insumos y materias primas, perjudicando los márgenes de ganancia empresariales.

Ben Johnston, director de operaciones de la firma crediticia Kapitus, señala que esta incertidumbre arancelaria reduce la confianza de los consumidores y las pequeñas empresas.

Este fenómeno no solo afecta a la manufactura, sino que también impacta a la agricultura, el comercio y los servicios de salud, ya que los países responden con medidas similares.

El encarecimiento de bienes básicos reduce el consumo, llevando a las empresas a recortar personal para mantener la estabilidad financiera.

Protección para trabajadores

En este escenario de despidos, varias instituciones y organizaciones no gubernamentales (ONG) ofrecen apoyo a los trabajadores.

La Red de Empleo y Formación Profesional de EEUU (Workforce Development & Training Network) proporciona recursos para la búsqueda de empleo. También ofrecen herramientas para la formación profesional y asistencia para quienes pierden sus puestos de trabajo.

Para defensa legal está el Centro Nacional de Leyes de Empleo (National Employment Law Project, NELP). Esta ONG se dedica a proteger los derechos laborales y a promover políticas que beneficien a los trabajadores de bajos ingresos.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), una de las mayores federaciones sindicales, también trabaja para defender los derechos de sus miembros ante recortes de personal.

Conoce tus derechos

Las leyes laborales de Estados Unidos ofrecen protecciones a los trabajadores en caso de despidos masivos. La más importante es la Ley de Notificación de Ajustes y Reentrenamiento del Trabajador (WARN Act). Según el Departamento de Trabajo de EEUU.

Esta ley exige a las empresas con 100 o más empleados dar un preaviso de 60 días antes de un cierre de planta o un despido masivo.

Esta notificación permite a los trabajadores y a sus familias prepararse para la pérdida de ingresos y buscar empleo o capacitación. Además, los trabajadores pueden tener derecho a beneficios por desempleo.

Es recomendable que los afectados consulten las leyes de sus estados, ya que algunos, como California y Nueva York, tienen normativas adicionales que fortalecen estas protecciones, garantizando mayor seguridad y apoyo.

