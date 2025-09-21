Viajar es más fácil y seguro: este es el ticket integrado para usar el transporte público en Nashville

Suscríbete a nuestros canales

WeGo Public Transit es la agencia de transporte público que opera en el área metropolitana de Nashville, Tennessee, y sus alrededores. Ofrece servicios de autobuses locales, regionales y un sistema de trenes de cercanías, con un total de 36 rutas de autobús y una línea de tren.

WeGo ha implementado QuickTicket, un sistema que permite a los usuarios pagar sus tarifas de transporte de forma más flexible y segura. Con esta plataforma, se busca simplificar el proceso de pago para todos los servicios de WeGo, utilizando diferentes métodos tecnológicos.

Modalidades de pago y ventajas para los usuarios

QuickTicket ofrece tres opciones principales para realizar pagos: una tarjeta recargable de plástico, una aplicación para teléfonos inteligentes que genera códigos QR y billetes electrónicos fijos. Estas alternativas pueden ser usadas en autobuses y trenes locales y regionales de WeGo. Además, el sistema cuenta con funciones para proteger los saldos en caso de pérdida o robo de la tarjeta o el dispositivo móvil.

Gestión de cuentas y acceso al sistema

Los pasajeros pueden optar por crear una cuenta QuickTicket, lo que les permite administrar varias tarjetas o aplicaciones, facilitar la compra de pases, y registrar su información para proteger sus fondos. Quienes no deseen abrir una cuenta pueden igualmente usar las tarjetas recargables y registrar sus datos directamente con el servicio de atención al cliente. La aplicación y el portal en línea juegan un papel importante en la gestión de saldos, recargas y consultas de movimientos.

Este sistema está disponible en todo el servicio de WeGo y su tarjeta recargable puede adquirirse en puntos de venta físicos, máquinas expendedoras o recibiéndose por correo. El costo inicial de la tarjeta física es de 3 dólares, monto que se acredita a la cuenta si se crea una al momento de la compra.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube