Navidad en Estados Unidos: ¿Cuándo es el mejor momento para armar el árbol de Navidad?

La Navidad en Estados Unidos se vive con una mezcla única de alegría, consumo, espiritualidad y tradiciones que varían de un estado a otro.

Desde los desfiles y festivales de luces hasta las casas que compiten por tener la decoración más brillante del vecindario, cada rincón del país se transforma en un espectáculo festivo.

Pero si hay un símbolo que une a todos los hogares sin importar la región, ese es el árbol de Navidad, el centro de la celebración familiar.

Su montaje marca el inicio oficial de la temporada navideña, y aunque todos coinciden en su importancia, la gran pregunta es: ¿Cuándo es el momento ideal para colocarlo?

Las fechas más tradicionales para colocar el árbol de Navidad

En Estados Unidos, el momento para armar el árbol está estrechamente relacionado con las celebraciones religiosas y las costumbres familiares.

Para muchos católicos, la fecha indicada es el primer domingo de Adviento, que marca el comienzo de las cuatro semanas previas al nacimiento de Jesús.

En 2024, este día caerá el 1 de diciembre, y para miles de familias será el punto de partida oficial de las decoraciones navideñas.

Otras familias prefieren esperar hasta el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, una fecha especialmente significativa para las comunidades hispanas del país.

Sin embargo, cada vez más estadounidenses eligen adelantar la tradición y armar su árbol justo después del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), aprovechando el espíritu festivo y las promociones del Black Friday.

Esta costumbre se ha consolidado tanto que hoy es vista como el inicio no oficial de la Navidad en Estados Unidos.

El origen histórico del árbol de Navidad

Más allá de su presencia en las películas y escaparates, el árbol de Navidad tiene un pasado fascinante. Según Time y National Geographic, su origen se remonta a la Alemania medieval, donde los hogares decoraban árboles con manzanas, galletas y pan de jengibre para celebrar el nacimiento de Jesús.

En 1419 , un gremio en Friburgo adornó un árbol con dulces para representar el Edén.

En 1539 , se documentó un árbol de Navidad en la catedral de Estrasburgo.

En 1848, una ilustración de la reina Victoria y el príncipe Alberto junto a su árbol decorado en Godey’s Lady’s Book inspiró a miles de familias en Reino Unido y Estados Unidos.

A finales del siglo XVIII, los inmigrantes alemanes llevaron esta tradición a Norteamérica, donde rápidamente se convirtió en un símbolo de unión familiar, esperanza y renovación.

