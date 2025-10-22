Mujer gana demanda millonaria a un reconocido supermercado en Estados Unidos: no creerás el motivo

Suscríbete a nuestros canales

Un jurado le otorgó a una mujer 11,3 millones de dólares tras caerse en un estacionamiento de Target en Florida el 23 de diciembre de 2019, y a más de 5 años del suceso, un jurado falló a su favor.

La mujer sufrió fracturas múltiples tras tropezar con un bordillo irregular en el estacionamiento del lugar durante la intensa temporada de compras navideñas.

Winter Garden

De acuerdo con documentos judiciales, la mujer, cuya identidad no fue revelada, caminaba por el estacionamiento del centro comercial Winter Garden Village mientras cargaba a su hija en brazos.

Para evitar el tráfico y los charcos acumulados por la lluvia, decidió avanzar entre los vehículos estacionados, cuando tropezó con una unión irregular donde el asfalto se juntaba con el concreto en el estacionamiento y se cayó.

La caída provocó fractura de tobillo izquierdo, tibia derecha, peroné y maléolo lateral, según informa The Independet.uk.

Esa sección del pavimento presentaba un cambio abrupto de nivel, que según un informe pericial violaba varios códigos de construcción.

El jurado del condado de Orange determinó que la empresa minorista fue 90 por ciento responsable del accidente ocurrido en diciembre de 2019, en plena temporada de compras navideñas.

Acciones de Target

Antes del juicio, la cadena minorista ofreció un acuerdo extrajudicial de 250 mil dólares, que fue rechazado por los abogados al considerarlo insuficiente ante la magnitud de las lesiones y los costos médicos.

La víctima estuvo representad por los abogados del bufete Morgan&Morgan, Matt Morgan, Fan Li y Perry Nava, presentó una demanda contra Target alegando negligencia en el mantenimiento de las áreas comunes y falta de medidas de seguridad adecuadas.

Tras varios años de litigio el caso por fin llegó a juicio este año 2025, en el que después de escuchar los testimonios de ingenieros, médicos y representantes de la empresa, el jurado determinó que Target no había cumplido con las normas de construcción.

El veredicto final otorgó a la mujer una compensación de $ 11,391,183.28, que incluye gastos médicos, pérdida de ingresos, daños emocionales y físicos, además del impacto en su calidad de vida.

