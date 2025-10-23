Jobs for the Future alerta: 6 de cada 10 trabajadores en Estados Unidos están insatisfechos con su empleo

Suscríbete a nuestros canales

Una reciente investigación del grupo de defensa Jobs for the Future (JFF) reveló un panorama preocupante sobre el mercado laboral estadounidense: el 60 % de los trabajadores no están conformes con sus empleos actuales.

El estudio concluye que gran parte de los puestos disponibles no cumplen con las condiciones básicas que los empleados consideran esenciales, como un salario justo, horarios estables y oportunidades de crecimiento profesional.

De acuerdo con los investigadores de JFF, los informes oficiales de empleo no reflejan la realidad completa del mercado, ya que se limitan a registrar contrataciones y tasas de desempleo, sin evaluar la calidad de los trabajos ni el nivel de satisfacción de los empleados.

“Sospechábamos que la mayoría de los estadounidenses no tenían empleos que realmente los beneficiaran. Estos datos confirman nuestra sospecha: la mayoría de los trabajadores estadounidenses no tienen empleos de calidad”, afirmó Molly Blankenship, directora de diseño y entrega de soluciones de la organización.

El estudio encuestó a empleados de diversas industrias, sectores y regiones del país para obtener una visión integral sobre la situación laboral actual y los retos que enfrenta la fuerza de trabajo en Estados Unidos.

Qué hace que un empleo sea de “calidad”

Según los resultados de la investigación, los trabajadores consideran que un empleo de calidad debe ofrecer remuneración justa, seguridad laboral, horarios predecibles y un entorno libre de discriminación o acoso.

Además, valoran la posibilidad de tener una carga laboral razonable y oportunidades reales de desarrollo profesional, en las que sus habilidades sean reconocidas y potenciadas.

Blankenship destacó que la forma en que se mide la economía no ha evolucionado al ritmo de los cambios en el mundo laboral. “Nunca ha sido suficiente para entender lo que sucede bajo el capó de la economía y en la fuerza laboral, que es el motor de la prosperidad económica de Estados Unidos.”, señaló.

Temor al reemplazo tecnológico

El informe de Jobs for the Future también detectó que un número creciente de trabajadores teme ser desplazado por la tecnología y la inteligencia artificial (IA).

Aunque la automatización continúa avanzando, los expertos aclaran que las empresas seguirán dependiendo del factor humano para muchas tareas esenciales.

En ese sentido, JFF considera que el futuro del empleo en Estados Unidos no consiste en eliminar puestos, sino en adaptar y fortalecer las competencias humanas frente a la transformación tecnológica.

El desafío, según los investigadores, está en garantizar que el progreso digital no se traduzca en desigualdad laboral, sino en una oportunidad para crear trabajos más justos, seguros y sostenibles.

