Halloween 2025: precauciones, horarios y actividades seguras para toda la familia en Estados Unidos

El Halloween en Estados Unidos es una de las festividades más esperadas por niños y adultos, pero también una de las que requiere mayor precaución.

Los expertos en seguridad recomiendan seguir algunas medidas simples para garantizar una celebración divertida y libre de riesgos.

Entre los principales consejos destacan planificar la ruta con anticipación, eligiendo calles bien iluminadas, concurridas y conocidas por su ambiente familiar.

Medidas de seguridad

También es esencial ir en grupo, preferiblemente acompañado por adultos, y usar disfraces visibles o con cintas reflectantes para mejorar la visibilidad frente a los conductores.

Llevar linternas o luces portátiles ayuda tanto a iluminar el camino como a identificar fácilmente al grupo. Otro punto clave es revisar los dulces antes de consumirlos, asegurándose de que los envoltorios estén intactos.

Finalmente, definir un horario de regreso a casa evita el cansancio y reduce los riesgos de incidentes en la vía pública.

Estos consejos se alinean con las recomendaciones anuales de las autoridades locales, que buscan que la tradicional actividad de Trick-or-Treat transcurra sin inconvenientes y en un entorno controlado.

En ciudades como Chicago, Los Ángeles o Nueva York, los municipios incluso establecen horarios oficiales —por lo general entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m.— para mantener el orden y la seguridad durante la jornada.

Qué más hacer si no se quiere pedir dulces en Halloween

Aunque salir a pedir golosinas es la costumbre más popular, no todos disfrutan de recorrer las calles o enfrentarse a la oscuridad.

Para quienes prefieren celebrar de otra forma, los expertos de Good Housekeeping proponen alternativas familiares y creativas que mantienen el espíritu festivo sin salir de casa.

Entre las actividades más recomendadas están organizar una fiesta temática, realizar un maratón de películas de terror aptas para toda la familia o tallar calabazas decorativas para adornar el hogar.

También es posible preparar postres de Halloween, hacer manualidades o pintura de caras con los niños, o incluso montar una noche de karaoke con disfraces.

Estas opciones ofrecen una manera diferente de disfrutar el 31 de octubre, combinando diversión, seguridad y convivencia. Así, tanto quienes salen a buscar dulces como quienes prefieren quedarse en casa pueden celebrar un Halloween en Estados Unidos lleno de magia, creatividad y precaución.

