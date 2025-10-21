Dulce o Truco en Chicago: conoce los horarios ideales para una noche segura y divertida

Suscríbete a nuestros canales

El Halloween en Chicago es una de las celebraciones más esperadas por las familias y los niños que disfrutan disfrazarse, recorrer los vecindarios y llenar sus bolsas con dulces.

Sin embargo, las autoridades locales han reiterado la importancia de respetar los horarios recomendados para garantizar que la jornada sea segura y divertida para todos.

De acuerdo con el portal Reader’s Digest, el horario oficial de “Dulce o truco” (Trick-or-Treat) para este Halloween 2025 en Chicago será entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Durante este tiempo, los vecindarios se llenan de familias, luces y decoraciones, creando un ambiente festivo y controlado. Este rango horario busca evitar que los niños circulen por las calles cuando la visibilidad disminuye o aumenta el tráfico nocturno.

Por su parte, Good Housekeeping señala que, en algunas zonas de la ciudad con buena iluminación o vigilancia, la actividad puede extenderse hasta las 8:00 p. m., aunque las autoridades insisten en que lo ideal es finalizar antes del anochecer.

Las familias deben procurar que los menores siempre estén acompañados por un adulto y permanezcan en áreas residenciales bien iluminadas, evitando calles poco transitadas o alejadas del flujo principal de participantes.

Actividades seguras para disfrutar el Halloween en Chicago

Además de recorrer las calles para pedir dulces, Chicago ofrece opciones familiares organizadas por parques y espacios públicos.

Entre los eventos destacados se encuentra el tradicional “Spooky Zoo” del Lincoln Park Zoo, donde los niños pueden pedir dulces rodeados de animales y decoraciones temáticas en un entorno totalmente seguro.

Otro atractivo imperdible es el “Pier Pumpkin Lights” del Navy Pier, que presenta exhibiciones de calabazas iluminadas, música y espectáculos gratuitos, ideal para quienes desean prolongar la diversión sin recorrer vecindarios.

Planificar la ruta

Las autoridades locales recomiendan planificar con anticipación la ruta del Trick-or-Treat, revisar las golosinas antes de consumirlas y respetar los horarios establecidos, pues esto ayuda a mantener el orden y la seguridad de todos los participantes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube