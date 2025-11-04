Elecciones estatales se celebran este 4 de noviembre en EEUU: conoce qué se decide

Suscríbete a nuestros canales

Hoy, martes 4 de noviembre, varios estados y localidades de Estados Unidos están abriendo sus centros de votación para unas elecciones muy importantes que no son ni presidenciales ni de medio mandato.

Los votantes en lugares como Virginia y Nueva Jersey están eligiendo a sus próximos gobernadores, mientras que en Nueva York se selecciona al alcalde y en California se decide sobre una propuesta electoral clave.

Estas votaciones, tanto locales como estatales, son fundamentales para el pulso político del país y brindan a los ciudadanos la oportunidad de hacer oír su voz en asuntos que afectan directamente su vida cotidiana.

¿Qué se elige en Nueva York este martes, 4 de noviembre?

En la ciudad de Nueva York, los votantes determinan a su próximo alcalde. El demócrata Zohran Mamdani se perfila como un fuerte contendiente, buscando convertirse en el primer alcalde musulmán y socialista de la ciudad, reseña Univision.

Otros candidatos importantes incluyen al independiente Andrew Cuomo (exgobernador) y al republicano Curtis Sliwa.

¿Qué se elige?: Alcalde de la Ciudad de Nueva York.

Candidatos destacados: Zohran Mamdani (D), Andrew Cuomo (I), Curtis Sliwa (R).

¿Cómo votar?: Los votantes registrados emiten su voto en persona en los centros de votación, que abren de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Se recomienda llevar la tarjeta de votante Fast Pass. Si es su primera vez o no proporcionó identificación al registrarse, muestre una identificación con foto.

Nueva Jersey y Virginia eligen gobernadores

Los votantes están a punto de elegir a un nuevo gobernador en Nueva Jersey, estado que ha sido históricamente ha sido demócrata.

La competencia se vuelve aún más interesante debido al creciente apoyo que está recibiendo el Partido Republicano en la región, destacan medios locales.

Virginia:

El estado de Virginia selecciona a su próximo líder entre la actual vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y la demócrata Abigail Spanberger.

¿Qué se elige?: Gobernador.

Candidatos: Winsome Earle-Sears (R) y Abigail Spanberger (D).

¿Cómo votar?: Los residentes consultan el sitio web de la Junta Electoral Estatal respectiva para confirmar su estatus de registro y localizar su centro de votación. Virginia y Nueva Jersey aceptan el voto en persona el Día de la Elección.

Carolina del Norte también va a las urnas

Hoy, martes 4 de noviembre, Carolina del Norte celebra su Elección General o de Desempate Municipal.

A diferencia de las grandes elecciones federales, reseña Enlace Latino NC, esta jornada se centra en los cargos locales que afectan directamente la vida cotidiana de los residentes

¿Qué se elige?: Alcaldes, miembros del consejo municipal, comisionados del condado y representantes de distritos escolares, dependiendo de la localidad.

Candidatos: La variedad de candidatos es amplia y depende del municipio y del distrito electoral.

Los votantes pueden consultar la Junta Electoral del Condado correspondiente para ver la lista de nombres y cargos que aparecerán en su boleta.

Las decisiones que tomen estos líderes locales son cruciales, ya que definen el presupuesto público, las políticas de ordenamiento urbano, la infraestructura de servicios esenciales como educación y transporte, y abordan temas importantes para la comunidad, como las políticas policiales y de vivienda.

California va a elecciones para opinar sobre la Proposición 50

California está llevando a cabo una elección especial en la que los ciudadanos votan sobre la Proposición 50, una medida que tiene como objetivo redistribuir los mapas de los distritos electorales para el Congreso.

Esta propuesta surge como respuesta a un rediseño similar que favoreció a los republicanos en Texas.

¿Qué se elige?: Votación sobre la Proposición 50 (redistribución de distritos electorales).

¿Cómo votar?: Los votantes registrados pueden enviar las boletas que recibieron por correo a buzones oficiales o votar en persona en los centros de votación designados, que están abiertos de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

También se permite el registro el mismo día con boletas provisionales.

Elecciones locales en Texas

En Texas, varios condados, como Dallas y Harris, están llevando a cabo una Elección Especial y Conjunta para enmendar la Constitución, además de elegir a representantes locales, como concejales y miembros de distritos escolares y de servicios públicos, señala Telemundo.

¿Qué se elige?: Se vota por enmiendas constitucionales y diferentes cargos locales, dependiendo del distrito.

Candidatos: Los candidatos varían según el distrito local.

¿Cómo votar?: Los texanos pueden utilizar una de las siete formas aceptables de identificación con foto, como la Licencia de Conducir de Texas o un Pasaporte, para votar en persona entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m.

