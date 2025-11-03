Redadas del ICE en Chicago: estos migrantes reciben indemnización monetaria

Suscríbete a nuestros canales

En un acto conmovedor de solidaridad comunitaria, la Asociación de Vendedores Ambulantes de Chicago ha comenzado a repartir cheques a los comerciantes callejeros que han sufrido pérdidas económicas significativas debido a los recientes operativos migratorios, conocidos como redadas de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta iniciativa brinda un rayo de esperanza a cientos de familias cuyos medios de vida se han visto directamente afectados por el miedo y la interrupción de sus negocios.

Los vendedores, muchos de los cuales son fundamentales para la economía de barrios como Little Village (La Villita), han enfrentado una drástica caída en sus ventas.

El temor de salir a la calle o la posibilidad de que un familiar o colega sea detenido ha llevado a muchos a cerrar temporalmente, creando una profunda crisis financiera, reseña Bloomberg.

“Nuestra preocupación es cómo vamos a pagar las rentas, la comida. Eso es lo que más nos preocupa ahora y lo que vendrá, porque esto no se acaba aquí”, lamentó un vendedor en un informe de Univisión Chicago.

Una campaña en línea recauda cientos de miles de dólares para vendedores ambulantes en Chicago

La Asociación de Vendedores Ambulantes lanzó una campaña de recaudación de fondos en línea (GoFundMe) que superó con creces su objetivo, logrando acumular más de $270.000, destaca Univisión Chicago.

Gracias a esta movilización, han podido realizar una primera entrega de cheques por un valor de $500 cada uno a los vendedores más golpeados. Se planea que estos fondos beneficien a un total de 600 comerciantes que solicitaron asistencia.

La entrega de estos recursos resulta crucial. Recientemente, Daniela Valladares recibió uno de los cheques en nombre de su padre, quien permanece detenido por ICE desde mediados de octubre mientras vendía en la calle.

“Esto significa mucho para mí porque mi papá, él por necesidad )estaba vendiendo)”, expresó Valladares, subrayando la urgencia de la ayuda.

Más organizaciones colaboran con la iniciativa para ayudar a vendedores ambulantes en Chicago

El esfuerzo no se limita a un solo grupo; en realidad, refleja un compromiso mucho más amplio.

La Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights (ICIRR) ha puesto en marcha su Red de Apoyo Familiar, brindando asistencia legal y otros recursos esenciales a la comunidad inmigrante que se ha visto afectada por las acciones de ICE, destaca City Bureau.

Este apoyo financiero directo es crucial para que los vendedores ambulantes puedan cubrir gastos básicos como la renta y la comida, ayudándoles a mantenerse a flote en un momento tan difícil.

La Asociación seguirá aceptando solicitudes de ayuda hasta el 21 de noviembre, asegurándose de que más familias tengan la oportunidad de recuperar la estabilidad que han perdido debido a los operativos migratorios.

La comunidad de Chicago está demostrando que, frente a la adversidad, la acción colectiva y la generosidad son herramientas poderosas para fomentar la resiliencia económica y social.

