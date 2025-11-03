¡El escándalo del mármol y dorado! Trump presume nuevo de lujo en La Casa Blanca en medio del cierre de gobierno

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump ha mostrado el nuevo diseño del baño Lincoln en la Casa Blanca, destacando el uso de mármol blanco y negro con acabados dorados. La información fue obtenida del portal web de El Tiempo.

El anuncio del mandatario coincidió con el cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, situación que mantiene a millas de trabajadores federales sin recibir su salario. Esta remodelación es parte de varias modificaciones emprendidas por Trump desde su regreso a la residencia presidencial.

Cambios en el baño histórico Lincoln

El baño Lincoln, ubicado junto al dormitorio Lincoln que funcionó como oficina y sala del gabinete en el siglo XIX, fue renovado para reemplazar los azulejos verdes de estilo art déco que datan de los años cuarenta.

El mármol estatuario pulido, con vetas grises y fondo blanco, es una piedra común en esculturas clásicas, según detalló el presidente en su red social Truth Social.

Esta reforma busca reflejar una estética más adecuada a la época de Abraham Lincoln, con similitudes al diseño presente en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach.

Obras en la Casa Blanca y contexto del cierre gubernamental

Entre otras obras impulsadas por Trump figura la pavimentación de la rosaleda creada por Jacqueline Kennedy y la demolición del ala este para construir un nuevo salón de baile con capacidad para más de 900 personas.

El proyecto asciende a 300 millones de dólares y será financiado con donaciones de simpatizantes republicanos.

El cierre del gobierno sigue afectando a millones, entre ellos 10 millones de latinos que dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), cuyo financiamiento está en riesgo.

Bancos de alimentos en ciudades como Miami y Houston reportan un aumento en la demanda desde el inicio de la crisis. Por otro lado, los retrasos en los pagos son destacados entre controladores aéreos, personal de seguridad y empleados de parques nacionales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube