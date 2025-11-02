¿Alimento inofensivo? Nutricionista termina en el hospital tras comerse una remolacha

Suscríbete a nuestros canales

Un grave descuido doméstico expuso a una reconocida nutricionista brasileña y a su marido a una severa intoxicación alimentaria.

Isabelly Rocha cocinó remolacha y la dejó tapada sobre la hornilla durante la noche. Al consumir el vegetal al mediodía siguiente, ambos sufrieron una reacción tan violenta que requirieron hospitalización, padeciendo varios días de malestar, diarrea y debilidad extrema, refiere TN.

El caso resalta los riesgos de una manipulación incorrecta de alimentos cocidos.

Lecciones de la Remolacha y la Higiene

La profesional, cuya especialidad es la nutrición endócrina y comportamental, decidió compartir públicamente su experiencia en redes sociales, donde su video superó el millón de visualizaciones.

Ella calificó el incidente como un “error básico”, reconociendo que, a pesar de su profesión, falló en un paso importante de la conservación.

Su objetivo principal al divulgar el calvario fue usar su error como un mensaje de prevención, alertando a otras personas sobre las serias consecuencias de la contaminación de alimentos.

El Riesgo de las Verduras de Remolacha y Tubérculos

El Dr. Adilson César Abreu Bernardi, especialista en biociencias y microbiología, explicó que el caso de la remolacha no es inusual ya que los vegetales que crecen bajo tierra, como los tubérculos y la propia remolacha, alojan naturalmente una alta concentración de microorganismos, incluyendo bacterias y hongos.

Además, estos alimentos contienen azúcares, el nutriente esencial que las bacterias necesitan para su rápida multiplicación una vez que las condiciones ambientales les resultan favorables.

Agregó que el proceso de cocción elimina la mayoría de las bacterias activas en los alimentos. Sin embargo, una parte de estos microorganismos, como los asociados al suelo, pueden formar esporas, estructuras muy resistentes al calor.

El Dr. Bernardi señaló un dato importante en este tipo de intoxicaciones: “si la verdura no se higieniza correctamente antes de ser cocinada, las esporas pueden sobrevivir. Dejar el alimento cocido y tapado a temperatura ambiente, como sucedió con la remolacha, crea el ambiente ideal (calor y humedad) para que las esporas germinen y las bacterias se reproduzcan”.

Consejos de Prevención Alimentaria

La lección principal de este evento es la necesidad importante de almacenar correctamente los alimentos cocidos.

Para prevenir la proliferación de bacterias peligrosas, la recomendación actual de los especialistas en control de calidad es refrigerar rápidamente cualquier alimento cocido que no se vaya a consumir de inmediato, evitando dejarlo enfriar por períodos prolongados a temperatura ambiente.

Esta práctica es fundamental para romper la cadena de reproducción bacteriana y minimizar el riesgo de intoxicaciones que pueden volverse graves.