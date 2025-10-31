Especial noche de brujas 2025: siete películas imperdibles para un maratón de Halloween terrorífico

Suscríbete a nuestros canales

Este 31 de octubre llega la noche más terrorífica del año y, con ella, la tradición de sumergirse en un maratón de peliculas de horror.

Para un fin de semana de Halloween, las plataformas de streaming prometen una mezcla perfecta de escalofriantes estrenos y éxitos, asegurando sustos para todos los gustos y edades.

La selección de este año se enfoca en las producciones que generaron más expectativa, combinando la frescura de los títulos de 2025 con aquellas películas que se han consolidado como las más vistas durante la temporada.

Éxitos de streaming: las más vistas del momento

Las plataformas se consolidan como el refugio ideal para las noches de maratón, con títulos que no paran de sumar visualizaciones:

Los Pecadores (The Sinners)

Calificada como un hito del terror de 2025, esta película sigue a dos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que una entidad maligna los espera al acecho. La crítica alabó su mezcla de terror y experiencia religiosa. Se encuentra disponible en HBO Max.

La Hora de la Desaparición (Weapons)

Del director de Barbarian, esta película es una de las más comentadas del año. Una clase entera desaparece a la misma hora en una noche cualquiera, dejando a un solo niño y a una comunidad enfrentándose a un miedo a lo desconocido que se disfraza de cotidiano.

Expediente Warren: El Conjuro (2013)

Es el inicio de todo el universo Warren. Basada en supuestos hechos reales, sigue a los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren mientras ayudan a una familia aterrorizada por una presencia oscura en su casa de campo en la década de 1970. Una película que utiliza los sustos clásicos y el terror de casas embrujadas de forma magistral. Disponible en Netflix y HBO Max

El Legado del Diablo (2018)

Tras la muerte de la matriarca de la familia Graham, su hija y su familia comienzan a desentrañar secretos crípticos y cada vez más aterradores sobre su ascendencia. El terror se construye de manera lenta y opresiva, centrándose en el trauma familiar y el horror psicológico. Es ampliamente considerada una de las películas de terror más intensas y perturbadoras de los últimos años. Disponible en Prime Video

Terror en cartelera: estrenos de cine de 2025

Los cines se visten de gala con algunos de los títulos más esperados del año, perfectos para una experiencia sonora y visual inigualable:

Expediente Warren: El Último Rito

Vera Farmiga y Patrick Wilson regresan como Ed y Lorraine Warren para la que se anuncia como el posible capítulo final de la saga principal, enfrentándose a un caso que promete ser el más desafiante y personal de su carrera. Se espera más horror demoníaco y rituales infernales que pondrán a prueba su fe y sus límites.

El Teléfono Negro 2

La secuela del exitoso thriller sobrenatural retoma el misterio del teléfono desconectado que permite la comunicación entre los vivos y los muertos, con el regreso de Ethan Hawke. Promete ser más oscuro e intenso, con nuevos desafíos y el escalofriante regreso de viejos fantasmas.

Películas para ver con los más pequeños

Halloween no es solo para los adultos. Existen clásicos atemporales que garantizan diversión y sustos ligeros para los niños y toda la familia:

El Cadáver de la Novia

La obra maestra animada de Tim Burton y Mike Johnson es el reestreno perfecto. Ambientada en un pueblo victoriano, sigue a Victor, quien accidentalmente se casa con una novia cadáver. Una hermosa historia gótica con corazón, humor negro y una estética inolvidable. Ver en Disney+ o Netflix

