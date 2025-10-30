¡Insólito! La NASA rompe la barrera del sonido con su nuevo avión: así voló el X-59 sin ruidos

Suscríbete a nuestros canales

La industria aeroespacial marcó un hito trascendental esta semana con al anunciar la culminación exitosa del primer vuelo de prueba del avión supersónico X-59.

En el comunicado, OJ Sánchez, vicepresidente y director general de Lockheed Martin Skunk Works, afirmó que la aeronave fue diseñada y construida para vuelos comerciales de la NASA.

Este proyecto ambicioso busca remodelar el futuro del transporte aéreo, abordando la principal limitación que hasta ahora frena los viajes supersónicos comerciales sobre zonas pobladas: el estruendo acústico.

¿Cómo es el "silencioso" de la NASA?

Esta aeronave de diseño vanguardista, bautizada como el "silencioso", está específicamente diseñada para atravesar la barrera del sonido minimizando el tradicional y perturbador "estampido sónico" a un simple "ruido sordo".

La aspiración de sus creadores y de la agencia espacial estadounidense es demostrar que es posible viajar a velocidades superiores a la del sonido sin generar una contaminación acústica intolerable, abriendo así una nueva era para los vuelos de alta velocidad.

El X-59 alzó el vuelo desde las instalaciones de Skunk Works de Lockheed Martin, ubicadas en la Planta 42 de las Fuerzas Aéreas de EEUU en Palmdale, California.

Acompañado de un avión de seguimiento de la NASA, el reactor completó su misión de una hora sin contratiempos, aterrizando con éxito en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA.

Durante este primer ensayo, la aeronave operó a velocidades subsónicas, alcanzando aproximadamente 230mph y una altitud de 12.000 pies.

Características de su novedoso diseño

El rasgo distintivo del X-59 reside en su silueta única y alargada, que se extiende casi 100 pies de punta a cola.

Esta configuración aerodinámica es crucial para modificar y mitigar drásticamente el volumen del estampido sónico. Debido a su morro extremadamente largo y puntiagudo, que impide la visión directa hacia adelante, el piloto se apoya en una pantalla dentro de la cabina para la navegación frontal.

Aunque su vuelo inicial se desarrolló a velocidades moderadas, el avión está diseñado para alcanzar una velocidad de crucero de Mach 1,4, lo que equivale a 925 mph. Su techo operativo previsto se sitúa en los 55.000 pies de altitud.

La inversión de la NASA en este proyecto, que superó los $500 millones de dólares desde 2018, subrayando la importancia estratégica de esta tecnología.

Voces de la innovación y próximos pasos

OJ Sánchez, vicepresidente y director general de Lockheed Martin Skunk Works, expresó el orgullo de su equipo, declarando que la aeronave "es un testimonio de la innovación y la experiencia de nuestro equipo conjunto, y estamos orgullosos de estar a la vanguardia del desarrollo de la tecnología supersónica silenciosa".

Por su parte, Sean Duffy, administrador interino de la NASA, resaltó el impacto cultural y aeronáutico del proyecto, afirmando que el X-59 "es un símbolo del ingenio estadounidense. [...] tiene el potencial de cambiar la forma de volar del público".

Tras este éxito inicial, el programa entra en una fase de pruebas más exhaustiva, liderada por Skunk Works en colaboración con la NASA. La "envolvente de vuelo" se ampliará en los próximos meses para validar el rendimiento y las cualidades de la aeronave en su máxima capacidad.

El objetivo final incluye alcanzar la velocidad y altitud de crucero para generar y medir la 'explosión silenciosa', culminando con pruebas de aceptación en la comunidad para demostrar la viabilidad de la tecnología.

