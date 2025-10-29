De despacho a salón de belleza: el caso que pone en aprietos a una congresista peruana

Suscríbete a nuestros canales

La congresista peruana Lucinda Vásquez enfrenta una ola de críticas tras la difusión de imágenes que la vinculan con presunto abuso de poder en el Congreso.

El programa Cuarto Poder reveló registros donde se observa a empleados de su despacho realizando labores personales durante el horario laboral, incluyendo una pedicura en su oficina.

Congresista peruana utilizó a sus asesores para tareas privadas

En una de las fotografías, Edwar Rengifo, familiar de Vásquez, aparece cortándole las uñas de los pies mientras ella revisa su celular en el Congreso.

Además, otra imagen muestra al asesor Willer Sajami cocinando en la vivienda de la parlamentaria en plena jornada laboral. Las fotos datan de noviembre de 2022 y enero de 2023.

Medios internacionales replican el escándalo con titulares críticos

A raíz del reportaje, medios de Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y Rusia difundieron la noticia con titulares que califican el hecho como “vergonzoso” y “humillante”.

Por ejemplo, El Colombiano tituló: “Congresista peruana usó a sus asesores para cortarle las uñas y cocinarle durante horario laboral”. Metro Ecuador destacó: “Pedicura en el Congreso”.

Incluso en Rusia, medios resaltaron la indignación generada en Perú. En redes sociales, usuarios bautizaron a Vásquez como “Lady Pedicure”.

Comisión de Ética evalúa sanciones contra Lucinda Vásquez

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, calificó el hecho como “repudiable” y pidió una investigación inmediata por parte de la Comisión de Ética.

Expertos señalan que Vásquez podría enfrentar suspensión, denuncia constitucional o desafuero. La congresista respondió con un comunicado donde se declara víctima de “venganza política”.

Antecedentes agravan el caso: familiares contratados y denuncias por cobros indebidos

En mayo, Cuarto Poder reveló que tres sobrinos de Vásquez trabajaban en su despacho con sueldos de hasta S/ 7.200 sin título universitario.

También se denunció que exasesores entregaban parte de sus salarios a la congresista y sus familiares, bajo el argumento de “préstamos personales”.

Conversaciones de WhatsApp evidencian depósitos a cuentas vinculadas a Vásquez. La Comisión de Ética ya había aprobado una investigación preliminar en junio.

Perú Libre se deslinda de la congresista

Tras el escándalo, el Grupo Parlamentario Perú Libre aclaró que Vásquez no forma parte de su bancada desde mayo de 2022.

El partido pidió a los medios evitar la difusión de información errónea y reiteró que la congresista pertenece a Juntos por el Perú.

Visite nuestra sección de Curiosidades.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube