Las decoraciones más impresionantes de este Halloween: gigantescas y aterradoras figuras se viralizan en internet

Las decoraciones para la fiesta de Halloween son una tradición que ha evolucionado con el paso de los años en Estados Unidos, los ciudadanos se esmeran cada vez más para crear ambientes creativos para la festividad en los exteriores de sus viviendas, al punto que pueden llegar a ser aterradoras.

La temporada de Halloween 2025 ha sido una de las más innovadoras en términos de decoración para exteriores. Las tendencias actuales combinan tecnología, nostalgia y terror, informó el medio Clarín.

Tiendas populares de EEUU, como Lowe’s, ofrecen adornos innovadores que incluyen inflables temáticos y animatrónicas de gran tamaño.

Las cadenas de tiendas ofrecen figuras animatrónicas de más de tres metros de altura, con movimientos realistas y sonidos espeluznantes. Estas se han convertido en las favoritas de los entusiastas del Halloween.

Los personajes populares de películas de terror hacen presencia durante las fiestas de la noche de brujas. Entre las figuras más virales se encuentra la del payaso “Pennywise”, de la película “It”, el monstruo de Frankenstein, zombis, entre otras criaturas tradicionales del cine de terror.

¿Trump prohíbe el Halloween en Estados Unidos?

En días recientes, se difundió la noticia de que el presidente Donald Trump, presuntamente, había prohibido la celebración del Halloween, por considerar que la fiesta es “satánica”.

Por medio de las redes sociales se viralizó un video en el cual el presidente estadounidense Donald Trump firma un decreto con el cual “prohíbe” la celebración de Halloween en EEUU.

Sin embargo, ese video es falso. Se trata de una edición hecha con fragmentos de discursos pasados del presidente, con una voz de fondo que aparenta ser una presentadora de noticias.

Trump no ha anunciado oficialmente la prohibición de esta fiesta, ni existe una entrada en el Registro Federal ni en la Casa Blanca sobre el veto a esta tradición.

Además, el mandatario no cuenta con la autoridad necesaria para realizar una prohibición de este tipo. Incluso, él mismo ha celebrado Halloween en la Casa Blanca junto a su esposa Melania.

Sin embargo, como han remarcado medios especializados, es un hecho que para este año la fiesta de Halloween no estará prohibida, pero sí limitado, debido a que los aranceles impuestos por el presidente estadounidense han afectado directamente los precios de productos básicos de esta temporada, como disfraces o decoraciones, reseñó el medio La Razón.

