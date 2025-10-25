Una ciudad española detiene la adopción de gatos: este es el motivo

Suscríbete a nuestros canales

La alcaldía de Terrassa, una ciudad en la provincia de Barcelona, España, suspendió temporalmente las adopciones de gatos negros desde el 1 de octubre hasta el 1 de noviembre.

El objetivo principal es prevenir el maltrato animal contra felinos de este color que, según las autoridades, debido a la festividad de Halloween aumenta la adopción de este tipo de gatos.

Por ello, la decisión municipal responde a una alerta general sobre un notable aumento en el interés por adoptar gatos con ese pelaje específico antes de la noche de Halloween.

Riesgos para los gatos negros

El concejal de Bienestar Animal, Noel Duque, explicó que tanto organizaciones como ciudadanos han advertido que algunas personas buscan a estos animales para utilizarlos en fines rituales o, simplemente, como un elemento decorativo de moda.

El gobierno local reconoció el repunte de solicitudes que priorizan el aspecto físico del animal sobre su bienestar, catalogando este fenómeno como "un tema bastante tétrico" en casos extremos.

Esta suspensión actúa como una acción cautelar para detener las adopciones impulsivas o por mera tendencia, asegurando así el bienestar de los animales.

Las autoridades informaron que los ciudadanos que deseen adoptar un gato negro en Terrassa podrán hacerlo después del 1 de noviembre.

Además, los futuros adoptantes deberán acreditar su compromiso con el cuidado responsable y a largo plazo del felino.

La medida busca fomentar una adopción consciente, centrada en la vida del animal y no en su uso temporal.