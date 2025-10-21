Venezuela entre los países más bellos, pero no en la posición que crees

Suscríbete a nuestros canales

La tarea de compilar una lista definitiva de las naciones más bellas del mundo demuestra ser un ejercicio en constante evolución, pues cada viajero posee una vara de medir distinta.

La belleza de un país se valora en función del interés personal; un aficionado a la arquitectura peregrina a maravillas modernas y sitios sitios considerados Patrimonio de la Humanidad, mientras que un gourmand viaja motivado por la experiencia de degustar la cocina local.

Como Venezuela que dentro de la lista conformada por 40 países, ocupa la posición 19, entre Argentina y Ecuador.

“Venezuela es verdaderamente una tierra de superlativos. Para empezar, tiene la catarata más alta del mundo; y las cascadas de 978 metros del Salto Ángel (19 veces más altas que las del Niágara y Patrimonio Mundial de la UNESCO), ubicadas en el exuberante Parque Nacional Canaima, son, sin duda, la atracción más popular del país. El monte Roraima también deslumbra, con acantilados verticales que se extienden entre las nubes. El archipiélago de Los Roques cuenta con playas de arena blanca, manglares, arrecifes espectaculares y una vida submarina espectacular”, indicó Condé Nast Traveler, encargo de la creación de este ranking.

Venezuela, un país de diversidad geográfica y biológico

El territorio venezolano deslumbra con un compendio de ecosistemas que también incluye sus paisajes como los tepuyes milenarios del Macizo Guayanés, las dunas de Coro y los picos nevados de los Andes, ofreciendo un abanico de experiencias de aventura y naturaleza que atraen a un número creciente de turistas.

Además, cuenta con tres sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, incluyendo la Ciudad Universitaria de Caracas y el Puerto de Coro, que muestran su rico legado histórico y arquitectónico.

La combinación de su vasto patrimonio biológico, reconocido en rankings mundiales por su biodiversidad, y sus estructuras históricas, convierte a Venezuela en un destino clave para los amantes de la exploración y los fenómenos naturales.

