Inteligencia artificial impulsa nuevo y alarmante delito contra menores: sepa más

La difusión de imágenes íntimas de menores creadas con inteligencia artificial desata una nueva ola de preocupación y delitos cibernéticos en el mundo.

Tras semanas de titulares sobre esta práctica ilegal, el equipo de Espejo Público investigó qué tan fácil resulta producir estos contenidos y reveló hasta qué punto las consecuencias para las víctimas son afectadas.

Inteligencia artificial impulsa nuevo y alarmante delito

De acuerdo con el reporte, la herramienta que genera imágenes íntimas de menores con IA opera como una simple aplicación, totalmente abierta en Google y peligrosamente fácil de usar.

Expertos en inteligencia artificial, refieren que cualquier persona, sin saber de programación, puede crear el desnudo sintético en cuestión.

¿Qué es ClothOff y cómo opera?

ClothOff es una plataforma de inteligencia artificial que permite a los usuarios transformar fotos comunes en imágenes o videos de contenido sexual explícito, según su sitio web, clothoff.net.

El portal La Mejor de México precisó que opera principalmente en Telegram y ofrece funciones como "desnudar" fotos, personalizar cuerpos y generar animaciones con poses sexuales.

Basta con subir una imagen bien iluminada para que el bot procese el contenido en segundos, produciendo resultados hiperrealistas.

La plataforma promete no almacenar fotos ni historiales, pero su modelo de negocio, que incluye planes de pago, ha sido cuestionado por facilitar la creación de contenido ilegal.

