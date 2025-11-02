Gimnasio de China genera polémica con una campaña: el ganador recibirá un Porsche

Suscríbete a nuestros canales

Un gimnasio ubicado en la provincia de Shandong, China, implementó recientemente una campaña de pérdida de peso sumamente ambiciosa que busca incentivar a sus clientes con un premio de alto valor.

El pasado 23 de octubre, la institución lanzó un reto que promete recompensar con un automóvil Porsche Panamera de segunda mano a la persona que logre perder 50 kilogramos en tan solo tres meses, refiere RT.

Para competir por el vehículo, los participantes deben realizar una inscripción de 10,000 yuanes, equivalentes a aproximadamente $1,400 USD.

La singularidad y el alto riesgo del desafío generaron rápidamente una fuerte controversia en plataformas en línea, cuestionando la seriedad y los posibles efectos en la salud.

Desafío en China

El entrenador a cargo del campamento, identificado solo como Wang, salió al paso de la polémica para asegurar la autenticidad del desafío en China.

Afirmó que el Porsche Panamera es un vehículo usado y pertenece al propietario del gimnasio, lo que verifica la veracidad del premio.

El programa de entrenamiento es intensivo, tiene una duración de tres meses y se lleva a cabo a puerta cerrada, incluyendo el alojamiento y todas las comidas diarias. A pesar de la exigencia, el interés es palpable: el gimnasio ya inscribió a "siete u ocho" personas y planea cerrar las admisiones una vez que alcance el límite de 30 participantes.

Expertos de China se pronuncian

Los entrenadores de peso han calificado el objetivo de perder 50 kilogramos en tres meses como demasiado exigente y potencialmente perjudicial para la salud.

Estos profesionales alertan sobre los riesgos de intentar pérdidas de peso tan aceleradas sin supervisión médica, advirtiendo sobre la posible pérdida de masa muscular, desequilibrios hormonales y un aumento del estrés cardiovascular.

La tasa de pérdida de peso segura y recomendada por salud pública en China y a nivel global se sitúa entre 0.5 y 1 kilogramo por semana.

Sin embargo, la organización del gimnasio respondió a estas observaciones, declarando que la seguridad es importante y que todos los participantes recibirán la supervisión de entrenadores profesionales y asesoramiento nutricional para un control estricto.