Lujoso salón de baile de Trump en la Casa Blanca: cuánto pagaron Google y Apple para tener acceso

El presidente Donald Trump avanza con la construcción de un nuevo y lujoso salón de baile en la Casa Blanca, cuyo costo total se estima en 300 millones de dólares. Según el propio mandatario, la obra no implicará gasto alguno para el erario público, ya que estará financiada en su totalidad por contribuciones privadas provenientes de corporaciones, empresarios y él mismo.​

Los aportes serán canalizados a través de una organización sin fines de lucro asociada al Servicio de Parques Nacionales, encargada de proyectos en el complejo presidencial. La Casa Blanca aseguró que el nuevo espacio estará disponible para futuras administraciones y busca sustituir los costosos eventos ceremoniales que se realizan bajo carpas temporales.​

Donantes empresariales y multimillonarios

Entre los financiadores figuran algunas de las corporaciones más grandes del mundo, como Apple, Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Meta, Palantir, Lockheed Martin y Coinbase.

También se encuentra un grupo de individuos acaudalados, incluidos los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, la familia Adelson, el empresario Harold Hamm y el inversionista Stephen Schwarzman.

Alphabet (Google), aportará 22 millones de dólares como parte de un acuerdo legal previo con Trump por la suspensión de su cuenta de YouTube tras los sucesos del 6 de enero de 2021.

Un portavoz de Alphabet Inc. confirmó que los 22 millones de dólares fue parte de un acuerdo legal derivado de la demanda presentada por Trump tras la suspensión de su cuenta de YouTube en 2021. En su declaración, un portavoz aclaró:

“La contribución establecida en el acuerdo se destina a un fondo para la conservación del complejo presidencial, no a ninguna causa política ni a una donación voluntaria al presidente o su administración”.

Trump reconoció abiertamente la magnitud de las donaciones que estaba recibiendo:

"Muchos mostraron una generosidad increíble. Algunos me preguntaron si una donación de 25 millones sería apropiada. Les dije: la aceptaré", expresó el presidente.

​Un proyecto millonario en terreno histórico

El salón, que ocupará unos 8.360 metros cuadrados y tendrá capacidad para casi mil invitados, se construirá en el sitio donde se encontraba la antigua Ala Este de la Casa Blanca, demolida para dar paso a la obra. Se trata de la primera remodelación mayor del complejo presidencial desde 1948.

El aumento del costo inicial, que rondaba los 200 millones de dólares, fue confirmado esta semana luego de que Trump precisara que los nuevos acabados y ampliaciones elevaron el presupuesto hasta los 300 millones.

El portavoz de Lockheed Martin, Jalen Drummond, vicepresidente de asuntos corporativos de la compañía, en un comunicado emitido a CBS News manifestó:

“Lockheed Martin está agradecida por la oportunidad de ayudar a hacer realidad la visión del presidente y de aportar a esta adición a la Casa del Pueblo, un poderoso símbolo de los ideales estadounidenses que defendemos cada día”, expresó Drummond.

