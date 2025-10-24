Fundador de Binance recibe indulto de Donald Trump: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, firmó un indulto el miércoles para el fundador de la criptomoneda Binance.

A través de un comunicado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca,Karoline Leavitt, aseguró que el ejecutivo recibió condena durante el mandato de Joe Biden.

Indulto de Trump

De acuerdo con el escrito, Trump "ejerció su autoridad constitucional al emitir un indulto" para el ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao.

Asimismo, señala que Zhao "fue procesado por el gobierno de Biden en su guerra contra las criptomonedas", y que en aras de "castigar a la industria de las criptomonedas, el gobierno de Biden persiguió al Sr. Zhao a pesar de no haber acusaciones de fraude ni víctimas identificables".

Cabe destacar que Zhao recibió una condena de cuatro meses de prisión, luego de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia, en el que él se declaró culpable de cargos como facilitación de lavado de dinero en Binance, la cual estaba dirigiendo en ese entonces.

Termina la guerra de Biden

Agrega la seretaria de prensa que "la guerra del gobierno de Biden contra las criptomonedas ha terminado".

Este último indulto firmado por Trump forma parte de una serie de indultos de alto perfil otorgados desde su llegada a la Casa Blanca en enero de este año.

Entre los indultos de este año se encuentran Todd y Julie Chrisley, el exgobernador de Illinois Rod Rod Blagojevich, la estrella de hip hop Lil Wayne, y más recientemente, al excongresista George Santos.

